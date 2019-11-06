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微軟宣布推出雲端量子電腦服務Azure Quantum　不讓IBM、Google專美於前

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▲▼示意圖,財經,會計,金融,金錢,數字,資金,投資,計算.記帳,算帳。（圖／123rf）

▲▼雲端計算對未來社會的科技、經濟、金融，以及國防安全等產生革命性的影響。（圖／資料庫）

記者謝仁傑／綜合報導

微軟在Ignite會議裡宣布，正式發布開放雲端量子電腦服務的計劃，這是繼IBM Research和Google 相繼投入量子電腦領域後，又一家科技大廠搶入量子電腦市場。

微軟的新服務名稱為Azure uantum，它將先前發布的量子編程工具與其雲端服務相集成，透過量子力學過程處理數據，有望實現前所未有的計算能力，微軟高層表示，開發人員和公司應立即開始使用量子程式語言和硬體，以幫助業界該技術的優勢。

量子電腦可理解為一類遵循量子力學規律進行高速數學和邏輯運算、存儲及處理量子信息的物理裝置，可以完成傳統電腦幾乎不可能完成的計算難題，諸如大數據分解、複雜路徑搜索等，被視為是引發新的技術革命，為密碼學、大數據和機器學習、人工智慧、化學反應計算、材料設計、藥物合成等許多領域的研究，提供前所未有的強力手段，對未來社會的科技、經濟、金融，以及國防安全等產生革命性的影響。

▲蘇-35的信息管理系統以計算機程序協助使用者，被俄軍方形容為「隱形飛行員」。（圖／翻攝自新浪）

▲微軟透過使用量子力學過程處理數據，有望實現前所未有的計算能力。（圖／翻攝自新浪）

今年夏天，微軟已經為程式開發人員，開發了量子開發套件以及＃編譯器和模擬器。今天宣布的新計畫，可讓開發人員將現有的Microsoft產品（例如Visual Studio或uantum Development Kit）與量子計算機一起使用。

微軟指出，新的服務將在未來幾個月內推出，各合作夥伴可在自己的設施中運行量子電腦，透過互聯網將它們鏈接到Microsoft的雲端。微軟擁有自己長期運行的量子研究程序，但尚未生產任何量子電腦硬體；且與眾不同之處在於，可以結合幾種不同的量子電腦技術。

新創公司Strangeworks的執行長William Hurley說，微軟像是雲端提供商，允許客戶從Intel和AMD等公司選擇處理器，幫助客戶構建量子電腦工具，與IBM、Google和其他公司合作。

微軟的量子雲端模式，還可以解決在量子硬體方面取得進展的公司，例如霍尼韋爾（Honeywell）或一些資金雄厚的新創公司的問題，這些公司沒有自己的雲端，可能很難吸引客戶。微軟合作夥伴Ion的執行長Peter Chapman說：「這使我們能夠專注於自己最擅長的領域，製造出一流的量子電腦。」，該公司希望使用量子電腦來解決化學問題。

▲市民能藉出租手機閒置時的運算力，讓科研公司的雲端計算能力大幅提升。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲科技巨頭紛紛投入，試圖在雲端計算上有所突破。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

Google日前宣稱，已率先打造第一部量子電腦，能執行當前最強大超級電腦也無法做到的運算，達成「量子霸權」里程碑。

像Google和IBM當前的量子硬體一樣，微軟未來的量子比特需要在特殊的冰箱內冷卻至接近零的絕對溫度，創建一個能夠在緊挨著量子處理器的情況下，保持運行的電腦晶片。

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