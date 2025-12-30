　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本香港飛台航班「流量管制」　民航局：引導繞道避開危險區

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Hello Kitty彩繪機,Hello Kitty夢想機,空中巴士Airbus A300-300,B-16332,出國,旅遊,桃園機場,航空業,觀光,桃機,防疫,機組員,機師,居檢,派飛,檢疫,旅遊,邊境管制,解封。（圖／記者李毓康攝）

▲中共解放軍今天於台灣周遭進行演習，影響台北飛航情報區11條國際航路。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中共解放軍今天於台灣周遭進行演習，交通部民航局統計，截至中午部分過境航班取消飛越，因可使用空域受限，自福岡、香港飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入航班，以雷達引導避開危險區。

中共解放軍今天上午8時至晚間6時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習（ROCKET FIRING EXERCISE），並禁止航空器進入。民航局表示，台北飛航情報區共有14條國際航路及4條國內航路，國際線僅東北面往返日本的R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用。

民航局表示，因可使用的空域受限及大部分使用非慣用的航路，致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。目前自福岡飛航情報區（涵蓋日本全境）、香港飛航情報區（涵蓋香港及以南海域）進入台北飛航情報區（涵蓋台灣全境）的航班，實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

民航局指出，今天上午為離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，所有國際離到場航班皆依規劃的替代航路飛航，惟航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至中午12時，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

國內線部分，民航局表示，截至中午12時，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。因中國軍演，金門、馬祖除終端空域受影響，航空公司另考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6千人。

民航局表示，已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次。馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，已請航空公司調度運能，於明天加開班機疏運旅客。

▲▼軍演影響示意圖。（圖／民航局提供）

▲軍演影響示意圖。（圖／民航局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

