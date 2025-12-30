中共軍演近逼！程委會再卡國防預算　藍推人民直接罷免正副總統

▲立法院程序委員會。民進黨立委批國民黨不給審法案。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

正值中共圍台軍演期間，立法院程序委員會今（30日）中午開會，藍白以人數優勢聯手否決民進黨團提案，通過國民黨團提案，將議程草案送交周五院會處理。換言之，包括總預算、1.25兆國防特別條例、政院版《財劃法》等是否排入立法院會議程都待1月2日院會決定。此外，藍白近期除發動彈劾總統賴清德，藍委翁曉玲也提案修正《中華民國憲法增修條文》第2條，並列為今日立法院會國民黨團增列報告事項，該案意在降低總統罷免門檻。

立法院程序委員會中午開會，今日主席為民進黨立委沈發惠，民進黨團的提案，表決結果為在場18人，贊成8位、反對10位、棄權0人，該案不通過。國民黨團則提案，將議程草案送交周五院會處理，表決結果為在場18人，贊成10位、反對8位、棄權0人，國民黨團提案通過。換言之，包括總預算、1.25兆國防特別條例、政院版《財劃法》等是否排入第16次會議議事日程，都待1月2日院會決定。

1.25兆國防特別條例5度卡關 週五院會再戰

綠委沈伯洋發言表示，現在藍白在做的已經不是卡國防預算，是國防預算連討論都不能討論。什麼叫程序委員會？程序委員會是法案「掛號」的地方，掛號的地方不能擋案，就像你今天去看醫生時拿出健保卡要掛號時，對方說，「你要把詳細的病情全部列出來，你沒有列出來的話你不能夠掛號」。

沈伯洋強調，程序委員會只能看有沒有修法理由、簽名有無15人等，基本條件具備了就可以掛號，法案一旦掛號，就會進入各個委員會審查，「所以藍白現在在做的事情是什麼？是連審查都不給你審查」。

▲民進黨立委陳培瑜嗆國民黨反共不過三代。（圖／記者湯興漢攝，下同）

綠委陳培瑜則說，台灣人說「富不過三代」，國民黨蔣家「反共不過三代」。從第一代「我反共、反共大陸，是要殲滅共匪」；第二代蔣經國說，「跟共產黨接觸就是自殺行為」，所以國民黨現在正在自殺；第三代蔣孝嚴說「中共越打壓，我們越要爭氣」，但很可惜國民黨在丟台灣人的臉。到第四代蔣萬安，說好的反共呢？「反共不過三代」，到第四代就開始「舔共」，這就是現在的國民黨。

陳培瑜表示，國民黨立委裡應外合，一個接一個，到中國去拜碼頭、下跪，不反共還舔共，破壞台灣民主、團結、台灣與國際連結，這就是國民黨現在對台灣做的事情。當中國單方面把飛彈對準台灣，不斷透過軍演威脅台灣時，你們有站出來為台灣人發聲嗎？口口聲聲說「交流就能換來和平」，但下跪換來的和平不是和平，還跟蔣萬安一起說，相關行程是按照相關規定經過陸委會核准，但陸委會沒有叫你賣台舔共，「台灣人民沒有叫你去賣台！」

藍委羅智強則反嗆，喪權辱國就是民進黨、就是總統賴清德，國民黨執政時，中共軍機軍艦越過海峽中線了嗎？是誰喪權辱國讓中共軍機軍艦越過海峽中線？無力以對，就是民進黨、就是賴清德。民進黨無力保衛台灣，才是賣台幫兇。國民黨堅定立場就是要投資戰備，也要投資和平。在羅智強發言完後，陳培瑜嗆，舔共賣台國民黨；沈伯洋則酸，他講的問題一個都沒回答，有夠丟臉。

藍委提案修法 人民可直接連署投票罷免正副總統

此次議事日程草案中含各黨團增列報告事項。其中，在國民黨團增列報告事項中，第1項為翁曉玲等19人擬具「公民投票法第15條條文修正草案」，第4項為翁曉玲等31人擬具「中華民國憲法增修條文第2條條文修正草案」。前者意即中選會不得拒絕公投，後者則是要修憲降低罷免總統門檻。

針對公投法修正草案，翁曉玲指出，有鑑於現行公民投票法對於立法院得提起公投的事項範圍過於狹隘，且主辦公投選務機關竟恣意專斷，拒絕辦理立院交付公投提案。基於代議制度係間接民權之實踐，立法院公投提案時權，當不限於憲法規定提出之複決案及重大政策之創制或複決權，若立法院就攸關立法之重要事項認為有提出公民投票之必要者，經立法院院會通過後，交付公民投票，具強化立法的民主正當性之實踐，主管機關不得拒絕，以真正落實「主權在民」原則。

而在憲法增修條文修正草案中，翁曉玲指出，有鑑於民國83年憲法修正後，總統與副總統改由中華民國全體國民直接選出，惟對總統、副總統之罷免提案仍由代議機關立法委員行使之，致憲法第17條規定之直接民權罷免權無法積極行使，而無由人民連署提案之途徑。故增訂中華民國自由地區選舉人對正副總統罷免之提案。

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者詹詠淇攝）