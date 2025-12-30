　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共軍演近逼！程委會再卡國防預算　藍推人民直接罷免正副總統

▲▼立法院程序委員藍白挾人數優勢再次封殺民進黨團提案。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院程序委員會。民進黨立委批國民黨不給審法案。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

正值中共圍台軍演期間，立法院程序委員會今（30日）中午開會，藍白以人數優勢聯手否決民進黨團提案，通過國民黨團提案，將議程草案送交周五院會處理。換言之，包括總預算、1.25兆國防特別條例、政院版《財劃法》等是否排入立法院會議程都待1月2日院會決定。此外，藍白近期除發動彈劾總統賴清德，藍委翁曉玲也提案修正《中華民國憲法增修條文》第2條，並列為今日立法院會國民黨團增列報告事項，該案意在降低總統罷免門檻。

立法院程序委員會中午開會，今日主席為民進黨立委沈發惠，民進黨團的提案，表決結果為在場18人，贊成8位、反對10位、棄權0人，該案不通過。國民黨團則提案，將議程草案送交周五院會處理，表決結果為在場18人，贊成10位、反對8位、棄權0人，國民黨團提案通過。換言之，包括總預算、1.25兆國防特別條例、政院版《財劃法》等是否排入第16次會議議事日程，都待1月2日院會決定。

1.25兆國防特別條例5度卡關　週五院會再戰

綠委沈伯洋發言表示，現在藍白在做的已經不是卡國防預算，是國防預算連討論都不能討論。什麼叫程序委員會？程序委員會是法案「掛號」的地方，掛號的地方不能擋案，就像你今天去看醫生時拿出健保卡要掛號時，對方說，「你要把詳細的病情全部列出來，你沒有列出來的話你不能夠掛號」。

沈伯洋強調，程序委員會只能看有沒有修法理由、簽名有無15人等，基本條件具備了就可以掛號，法案一旦掛號，就會進入各個委員會審查，「所以藍白現在在做的事情是什麼？是連審查都不給你審查」。

▲▼立法院程序委員藍白挾人數優勢再次封殺民進黨團提案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委陳培瑜嗆國民黨反共不過三代。（圖／記者湯興漢攝，下同）

綠委陳培瑜則說，台灣人說「富不過三代」，國民黨蔣家「反共不過三代」。從第一代「我反共、反共大陸，是要殲滅共匪」；第二代蔣經國說，「跟共產黨接觸就是自殺行為」，所以國民黨現在正在自殺；第三代蔣孝嚴說「中共越打壓，我們越要爭氣」，但很可惜國民黨在丟台灣人的臉。到第四代蔣萬安，說好的反共呢？「反共不過三代」，到第四代就開始「舔共」，這就是現在的國民黨。

▲▼立法院程序委員藍白挾人數優勢再次封殺民進黨團提案。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院程序委員藍白挾人數優勢再次封殺民進黨團提案。（圖／記者湯興漢攝）

陳培瑜表示，國民黨立委裡應外合，一個接一個，到中國去拜碼頭、下跪，不反共還舔共，破壞台灣民主、團結、台灣與國際連結，這就是國民黨現在對台灣做的事情。當中國單方面把飛彈對準台灣，不斷透過軍演威脅台灣時，你們有站出來為台灣人發聲嗎？口口聲聲說「交流就能換來和平」，但下跪換來的和平不是和平，還跟蔣萬安一起說，相關行程是按照相關規定經過陸委會核准，但陸委會沒有叫你賣台舔共，「台灣人民沒有叫你去賣台！」

藍委羅智強則反嗆，喪權辱國就是民進黨、就是總統賴清德，國民黨執政時，中共軍機軍艦越過海峽中線了嗎？是誰喪權辱國讓中共軍機軍艦越過海峽中線？無力以對，就是民進黨、就是賴清德。民進黨無力保衛台灣，才是賣台幫兇。國民黨堅定立場就是要投資戰備，也要投資和平。在羅智強發言完後，陳培瑜嗆，舔共賣台國民黨；沈伯洋則酸，他講的問題一個都沒回答，有夠丟臉。

▲▼立法院程序委員藍白挾人數優勢再次封殺民進黨團提案。（圖／記者湯興漢攝）

藍委提案修法　人民可直接連署投票罷免正副總統

此次議事日程草案中含各黨團增列報告事項。其中，在國民黨團增列報告事項中，第1項為翁曉玲等19人擬具「公民投票法第15條條文修正草案」，第4項為翁曉玲等31人擬具「中華民國憲法增修條文第2條條文修正草案」。前者意即中選會不得拒絕公投，後者則是要修憲降低罷免總統門檻。

針對公投法修正草案，翁曉玲指出，有鑑於現行公民投票法對於立法院得提起公投的事項範圍過於狹隘，且主辦公投選務機關竟恣意專斷，拒絕辦理立院交付公投提案。基於代議制度係間接民權之實踐，立法院公投提案時權，當不限於憲法規定提出之複決案及重大政策之創制或複決權，若立法院就攸關立法之重要事項認為有提出公民投票之必要者，經立法院院會通過後，交付公民投票，具強化立法的民主正當性之實踐，主管機關不得拒絕，以真正落實「主權在民」原則。

而在憲法增修條文修正草案中，翁曉玲指出，有鑑於民國83年憲法修正後，總統與副總統改由中華民國全體國民直接選出，惟對總統、副總統之罷免提案仍由代議機關立法委員行使之，致憲法第17條規定之直接民權罷免權無法積極行使，而無由人民連署提案之途徑。故增訂中華民國自由地區選舉人對正副總統罷免之提案。

▲▼國民黨立委翁曉玲。（圖／記者詹詠淇攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者詹詠淇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

【聖誕土地公】兒子起床見聖誕禮物興奮喊：土地公送的吧！

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

更多熱門

相關新聞

藍白持續拒審國防特別預算　綠曝程序：完全沒有道理

藍白持續拒審國防特別預算　綠曝程序：完全沒有道理

共軍東部戰區昨宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，也讓屢次在立院程序委員會就遭封殺、未實質審查的對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，今（30日）程序委員會同樣未能列入，引發討論。對此，民進黨表示，解放軍正在演習，藍白竟「拖延」國防特別預算條例，程序委員會只是法案「掛號」、不是法案「審查」，藍白立委連掛號都不願意，完全沒有道理。

直言鄭麗文路線讓國民黨選舉死刑　張景森：2026發訃聞、2028告別式

直言鄭麗文路線讓國民黨選舉死刑　張景森：2026發訃聞、2028告別式

林濁水分析民調：民進黨兩年的憲政戰略必須反省　不調整前景堪慮

林濁水分析民調：民進黨兩年的憲政戰略必須反省　不調整前景堪慮

共軍秀「無人機俯瞰台北101」照　專家判定電腦合成、AI後製

共軍秀「無人機俯瞰台北101」照　專家判定電腦合成、AI後製

國防特別預算恐再遭封殺　藍：賴清德來國情報告就可審查

國防特別預算恐再遭封殺　藍：賴清德來國情報告就可審查

關鍵字：

程序委員會民進黨國民黨沈伯洋羅智強翁曉玲

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面