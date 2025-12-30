快訊／曹西平驟逝！乾兒子悲痛現身殯儀館認屍...哽咽：先處理後事

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

資深藝人曹西平昨(29)日深夜驚傳在新北市三重住處離世，享年66歲，消息震驚演藝圈。新北市消防局獲報趕抵時，曹西平已無生命跡象，遺體出現明顯屍斑與僵硬情形，警方初步排除外力介入，於今(30)日下午1時50分在板橋殯儀館進行相驗。由於家屬一度未出面，後事處理陷入僵局，所幸經曹西平三哥前妻的歌手龍千玉居中協調，確定由乾兒子Jeremy全權處理後事。

警方指出，29日深夜10時許，曹西平34歲乾兒子Jeremy返家時，發現曹倒臥在三重區河邊北街的住處房間內，已無呼吸心跳，緊急報警求助。警方與救護人員到場檢視後，確認已明顯死亡，現場無打鬥或外力侵入跡象，初判為自然身故，隨後將遺體送往板橋殯儀館冰存，報請檢察官相驗釐清死因。

▲曹西平乾兒子Jeremy(左)與女友(右)現身板橋殯儀館認屍並陪同相驗。（圖／記者陳以昇攝）

不過，警方聯繫曹西平胞兄時，對方一度表示不願出面處理，依流程恐須循「有名無主遺體」公告認領機制，引發外界關注。乾兒子Jeremy坦言自己雖然是曹西平最親近的人，卻因沒有法律上親屬身分，無法立即處理後事，焦急表示只希望找到有血緣關係的家人，願將後事全權交由他負責，盼能守護曹西平最後的尊嚴，相關貼文曝光後隨即刪除。事件發酵後，曾是曹西平三哥前妻的歌手龍千玉出面協助，表示經協調後乾兒子得以處理後事。曹西平遺體今日下午1時50分在板橋殯儀館進行相驗，乾兒子Jeremy與女友現身殯儀館，哽咽低調表示：「我先處理後事。」