政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直言鄭麗文路線讓國民黨選舉死刑　張景森：2026發訃聞、2028告別式

▲行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

▲行政院前政務委員張景森。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

中共解放軍東部戰區29日以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習，國民黨主席鄭麗文為此砲轟賴清德拖累2300萬的國人。對此，行政院前政委張景森今（30日）表示，國民黨最近阻擋軍購、拒審預算，已讓中間選民看不下去，鄭麗文決定走的路線，在還需要民主選舉的國民黨，幾乎是準備收到選舉死刑判決，如果國民黨無法對紅統路線劃清界線，那麼2026準備發訃聞，2028年就應該舉辦告別式了。

張景森表示，最近的阻擋軍購、拒審預算，已經讓中間選民看不下去了，這一次軍演，在武力威脅霸凌台灣之際，鄭麗文已不再停留於模糊的「和平論述」，而是明確「將胖虎的霸凌，歸咎於大雄的挑釁」，合理化中國軍事施壓的武統路線，國民黨在國人，尤其是年輕人的心目中，被定位為中共內應是遲早的事了。

張景森表示，鄭麗文決定走這條路線，在還需要在台灣民主選舉的國民黨，幾乎是準備收到選舉死刑判決。

張景森認為，台灣多數民意希望兩岸和平，可以說是台灣人愛好和平、也可以說台灣人貪生怕死，但就因為貪生怕死，具體方法就是家裡準備棍棒和鐵窗，而不是褲子裡不藏一、兩把槍，就急著跑出門去跟惡鄰搖尾乞憐。

張景森說，人民希望軍演不要發生，但是當軍演發生時，人民期待的是團結一致，同仇敵愾，至少不要內亂。

張景森直言，可是鄭麗文不避嫌，大剌剌將壓迫行為轉化為「台灣自找」、「都是賴清德的錯」、「我們2300萬人真倒楣」，其實當她臉不紅、氣不喘說賴清德多爛，而她可以說服「乾爹」放下屠刀的時候，大部分人不會相信她的大話，只是更懷疑她。敵人圍城的時刻砲打司令部，無論口才有多好，包裝得多理性，白痴也會質疑她是哪一邊的。

張景森認為，其實被鄭麗文領導的國民黨才真的倒楣，鄭麗文並非邊緣角色，她論調一旦被視為國民黨可接受的主流聲音，就會對整個政黨造成不可逆的標籤效應。

張景森說，年輕世代將直接封鎖，中間選民不敢投票，連藍營內部的溫和支持者也會選擇沉默與退場，政黨長期政治信用崩解，降格成為統促黨。

最後，張景森強調，國民黨的「死亡」不必然來自分裂，而是來自被多數選民排除在選項之外，如果國民黨無法對紅統路線劃清界線、重新確立以台灣安全與民主為核心的立場，「那麼2026準備發訃聞，2028就應該舉辦告別式了」。

▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

