林濁水分析民調：民進黨兩年的憲政戰略必須反省　不調整前景堪慮

▲林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》29日公布最新「12月國政民調」，三黨好感度，民進黨38.3%仍維持第一，但不滿度49.9%也處於第一。另外，有6成民眾不支持行政院長卓榮泰不副署，有59.9%不相信大法官中立客觀。對此，前立委林濁水表示，民調中表現的民意是雖對三黨各打50大板，但歸咎在綠的竟多於藍白，而大法官也一併犧牲了民眾的信賴感，無論如何，民進黨延續了兩年的憲政大戰略必有必須反省之處，若不調整，前景堪慮。

林濁水表示，三黨纏戰兩年，民眾對三黨反感都遠遠大於好感（戴立安民調），三黨俱敗，完全是歲末冬寒景象，迄今綠基本盤既遠大於藍更遠遠大於白；不料綠站在這樣的絕對優勢上，反感反而居冠！

林濁水表示，至於總統，三家調查數據，震傳媒，不滿47.4%；滿意43.4%。台灣民意基金會：不贊同48.6%；贊同43.4%。美麗島：不滿52.2%；滿意40.6%。

林濁水指出，最驚人的是藍白違憲惡修憲訴法、財劃法，雖憲法法庭挺行政權，但三民調中表現的民意是雖對三黨各打50大板，但歸咎在綠的竟多於藍白，而大法官也一併犧牲了民眾的信賴感。

林濁水強調，無論如何，民進黨延續了兩年的憲政大戰略必有極為嚴重，必須反省之處。若不調整，前景堪慮。

▼美麗島12月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年12月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。