川普稱中共圍台軍演「沒什麼好擔心」　外交部：台海和平是國際共識

▲外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國解放軍發動「正義使命-2025」軍演，並於今（30日）在台灣周圍進行實彈射擊。美國總統川普（Donald Trump）表示，他一點都不擔心這件事。對此，外交部副發言人陳怡君指出，維持台海和平穩定已經是國際上高度共識，而且也符合各方共同重要利益，台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是美、日、歐盟和G7成員國，我國政府跟各方的溝通管道都十分通暢。

正值中共圍台軍演，川普對此表示，有看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告知他任何事，他也不認為習近平真的會這麼做，他一點都不擔心這件事，且中國海軍已在區域軍演20年。

外交部今天舉行例行新聞說明會，由外交部公眾外交協調會副執行長陳怡君主持，並由外交部歐洲司司長黃鈞耀大使進行業務簡報。

針對中共軍演，陳怡君表示，外交部要強調，維持台海和平穩定已經是國際上高度共識，而且也符合各方共同重要利益。然而，中國近期仍在印太地區的周邊海空域，接連透過演習以及軍機、軍艦等侵擾，實施各種威脅、軍事威脅和灰色地帶騷擾等行徑，已充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平穩定，而且一再挑戰聯合國憲章有關不得使用威脅和武力的原則，持續破壞國際秩序以及區域上的現狀。

陳怡君強調，台灣做為國際社會和印太地區的負責任成員，將持續地呼籲並且繼續與理念相近的國家齊心合作，共同維護全球及區域的和平穩定和繁榮發展。她說，台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是美、日、歐盟和G7成員國，我國政府跟各方的溝通管道都十分通暢。

▲外交部歐洲司司長黃鈞耀大使。（圖／記者詹詠淇攝）

黃鈞耀則在報告時指出，外交部注意到「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於今天發出的聲明，該聯盟譴責中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備，這不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸和平，更威脅印太和平與全球繁榮。

黃鈞耀表示，對於IPAC持續以具體行動為台發聲，並向國際社會強調台海和平與穩定的重要性，外交部表示歡迎與肯定。外交部重申，維護台海現狀已是國際共識，並符合各方重要利益，但中國仍執意以軍事演訓等手段恐嚇台灣及周邊國家，此舉不但挑戰《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，也違反國際規範。

黃鈞耀強調，台灣做為國際社會及印太地區負責任的成員，將持續與歐盟及歐洲各理念相近國家及友人深化合作，共同守護台海和平與穩定，促進自由及開放的印太地區，並維繫以規則為基礎的國際秩序。