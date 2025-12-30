共軍秀「無人機俯瞰台北101」照　專家判定電腦合成、AI後製

▲央視畫面稱，解放軍無人機拍到台北101。（圖／翻攝央視新聞）



記者杜冠霖／台北報導

共軍東部戰區29日在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習，央視新聞更釋出一段畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。對此，國防部今（30日）回應，典型認知戰，國人勿受操弄，大型無人機無逾越我24浬，國軍日以繼夜持續監控。軍事粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」也秀畫面對比，並指出，中國所謂的「無人機空拍照」，疑似取自 YouTube上內湖碧山巖即時影像的監視器。也有專業攝影指出，拍攝角度有落差，可能是在外海用長焦鏡頭拍攝，但即便壓縮，101、觀音山比例也不對，疊圖、AI後製可能性比較大。

央視新聞29日發布一段標示著「現場視頻」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」及「解放軍演習現場畫面」等字眼。對此，國防部透過社群平台表示，典型認知戰！國人勿受操弄，大型無人機無逾越我24浬，國軍日以繼夜持續監控。國防部也表示，歡迎對攝影及後製有興趣的大家一起判讀。

由於《央視》釋出畫面的拍攝角度偏低、解析度不佳，讓不少網友懷疑其真實性，軍事粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」也秀畫面對比，並指出，中國所謂的「無人機空拍照」，疑似取自 YouTube上內湖碧山巖即時影像的監視器。

不少網友湧入「Taipei Travel Live Cam台北觀光即時影像」YouTube頻道，直呼朝聖的同時笑喊「聽說這裡是敵軍無人機頻道」。不過也有專業攝影指出，拍攝角度有落差，可能不是碧山巖監視器，畫面中飛躍的飛機應該是P圖，即便長焦鏡頭壓縮，101、觀音山比例也不對，套圖、疊圖可能性比較大。