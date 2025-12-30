指在野黨聯盟擁抱習近平！民眾黨控賴清德「抹紅」...求償100萬

記者劉昌松／台北報導

總統賴清德28日在媒體專訪節目中，提到在野黨聯盟「讚賞普丁」、「擁抱習近平」，民眾黨不滿遭到抹紅、損害名譽，29日上午公開要求賴清德24小時內道歉未獲回應，民眾黨代表30日下午由律師陪同，到台北地院遞交民事訴訟狀，向賴清德求償100萬元並在媒體上刊登判決主文。

▲民眾黨控告賴清德抹紅，求償100萬元。（圖／記者許靖騏攝）

民眾黨29日上午舉辦「嚴正抗議•具體反制賴清德總統級造謠」記者會，黨主席黃國昌喊話賴清德，民眾黨何時讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者？何時擁抱中國國家主席習近平？黃批評賴身為國家元首竟成「國家詐騙隊長」，並解釋《中華民國憲法》第52條讓總統免於刑事追訴的，所以提出民事訴訟。

黃國更重砲批判，指「賴清德已經正式成為小孬孬，龜縮在總統府、綠媒背後，繼續散播謠言、抹紅、抹黑。」但賴清並未在24小時內公開澄清道歉，因此正式提告，並質疑「到底是誰在破壞內部團結、是誰讓國家四分五裂？」

民眾黨30日由發言人張彤等人代表到北院遞狀，準備參選台北市議員的許甫表示，「民眾黨多次公開表達唾棄、反對中共環台軍演，卻依舊被民進黨說是中共同路人，被賴總統貼標籤」，「身為總統常常講錯話，但是不能說謊話」。