共軍無人機俯瞰101？軍武粉專揭真相：3意圖製造「兵臨城下」恐慌

記者柯沛辰／綜合報導

中國解放軍東部戰區「圍台軍演」前一晚釋出畫面，央視稱「無人機拍到台北101」，「隨時到台北」。不過，台灣軍事粉專分析，根據照片拍到的景物及視角，以及距離比例，明顯是使用長焦鏡頭拍攝，之所以發布這張照片，背後其實有3大戰略意涵。

央視新聞微博29日轉發一段標示著「現場視頻」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」及「解放軍演習現場畫面」等字眼。照片曝光後，引發台灣社群議論，甚至有網友懷疑畫面是擷取自內湖碧山巖上的監視器，再後製加工。

▲粉專拆解，台北101跟淡江大橋看起來「貼在一起」，是因「長焦壓縮」。（圖／翻攝自微博）

拆解淡水河口視角 「無人機俯瞰」其實不符合角度

不過，軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」30日發文分析，畫面最前方是淡水河出海口，左側是淡水，右側是八里與台北港。視線沿著淡水河一路向內延伸，經過重陽大橋、三重，最後聚焦於遠處的台北101大樓與南山廣場，由此可知，這是一條從西北方往東南方拍攝的標準「淡水河谷視線」。

如果解放軍無人機真的如央視宣稱的「飛越北部市區上空」，照片視角就應該是「由上而下」的俯視，能看到街道與車流，而非畫面中「極度扁平」的視角。其中，最令人疑惑的，莫過於「台北101看起來距離淡水河口非常近，彷彿就在八里對岸」，這正是攝影光學中典型的「長焦壓縮感」。

長焦壓縮感製造「兵臨城下」 粉專揭3大戰略意涵

粉專分析，當使用超長焦鏡頭從極遠處拍攝時，背景與前景間的距離感會被大幅壓縮，如同台北101跟淡江大橋看起來「貼在一起」，這意味著無論是無人機還是高空偵察機，即便不進入台北市領空、淡水河口上空，也能在台灣海峽中線以東、24浬，甚至領海基線外緣，利用高倍率光電球拍出這種效果。

至於拍攝位置在外海，共軍為何還要發布這張圖？戰略意涵有三：



一、向台灣民眾證明解放軍已經「看得到」。

二、製造「兵臨城下」的錯覺，製造「解放軍已在台北上空」的心理恐慌。

三、測試我方的反應紅線和社會輿論承受度。

低成本認知作戰！別被照片帶風向：看得到≠進得來

粉專呼籲，這是一種「低成本、高收益的認知作戰」，國人不需要因為一張照片而陷入失敗主義，現代光學與電子科技進步，看得見，不代表進得來，即便現在照片拍得清晰，也不代表真的開戰後，該機能有機會拍攝。不過，這也提醒了大家，在未來的台海防衛作戰中，「視覺心理防線」將與實體防空網一樣重要。