被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

▲邱男不滿被超車，返回從張男背後衝撞。（圖／翻攝threads @cth820518）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區中正路昨天（11日）深夜11時許，發生一起行車糾紛所引起的傷害案件，一名餐飲外送員騎機車行駛於內線車道時，計程車突然從右側超車，外送員受到驚嚇後，上前拍打車門理論，司機下車查看車身狀況時，卻遭外送員從身後騎車衝撞，警方獲報，依傷害現行犯將外送員逮捕。

據了解，從事美食平台外送的43歲邱姓男子，昨晚深夜送餐後，騎機車行駛在永和中正路上，同向駕駛計程車的52歲張姓男子，從外線車道超車後又切進內線，邱男被「剪車」後不爽，隨即加速追上，並拍打計程車身要求下車理論，雙方爆發爭吵後邱男騎車離去。

▲小黃司機張男，從右側超邱男的機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

但張男轉身察看車身準備上車時，邱男卻迴轉逆向，直接朝張男背後猛撞，嚇得一旁民眾驚呼「唉唷」，張男挨撞倒地後，邱男竟想逃跑卻遭民眾攔下，警方獲報抵達，依傷害現行犯將其壓制逮捕，並將頭部、背部及雙側手肘擦挫傷的張男送醫治療，警詢後依傷害罪，將張男移送新北地檢署偵辦。

▲警方到場，查看挨撞的張男傷勢，並由救護車送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）