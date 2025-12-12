吸客辣照曝！泰妹來台下海被納妃　升級「人蛇姐」邀同鄉淘金

▲吳男在網路張貼泰國女子照片，招攬老司機上門詢問。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、邱中岳／新北報導

新北市專勤隊日前會同台北、桃園專勤隊、機動隊及桃園市調處、警察局等單位，破獲以吳男為首的大型賣淫人蛇集團，並查獲16名持觀光簽證來台的泰國籍賣淫女子，經調查發現，吳男的媒介管道，竟是原本為賣淫的泰籍女友；另吳男麾下成員一對情侶檔，在桃園、新竹等地成立個人工作室，提供泰籍女子賣淫。

原先在桃園、新竹一帶經營「樓鳳」的47歲吳男，從其他人蛇集團取得管道，引進泰籍女子來台賣淫牟利，但吳男發現旗下賣淫女32歲KK（化名），也有管道引進泰籍女子，假借需要翻譯管理為由，先以每個月3萬元聘用，進而追求交往成為情侶。KK就替吳男招攬泰籍女子，來台非法打工、賣淫，藉此居中獲利。

▲王男經營餐酒館，夥同吳男在店內安排非法泰女坐檯。（圖／記者陸運陞翻攝）

有了源源不絕來台泰女管道，吳男與桃園地區某餐酒館老闆48歲王男配合，在店內媒介泰籍女子坐檯、脫衣陪酒、從事性交易，並與娛樂公司配合，媒介到桃園、新竹各地，卡拉OK、KTV及小吃部陪酒坐檯，吳男則抽取泰女經紀費獲利。

▲吳男與泰籍女友媒介泰女來台賣淫，新北專勤隊在宿舍逮獲16名賣淫女。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於賣淫事業體逐漸擴大，吳男將原本「樓鳳」旗下員工42歲劉女及男友45歲安男，升任為管理階層，替其管理「樓鳳」運作，除了到機場載送泰籍女子來台，同時在臉書、LINE招攬客人，並且進一步依要求，將泰女送至指定地點、旅館，以每次4000元起提供性交易，再抽取1000元至1500元牟利。

▲新北專勤隊在宿舍中，逮獲四處非法打工賣淫的泰國籍女子。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北專勤隊從以往所破獲非法打工、賣淫女子處得知，並獲得相關情資後，報請桃園地檢署指揮，在吳男所承租的宿舍中，查獲16名非法打工賣淫的泰國女子，並先後逮捕吳男、KK、劉女、安男以及餐酒館老闆王男，分別以妨害風化、違反就業法裁罰送辦，而吳男為首的人蛇集團，另以人口販運罪偵辦。