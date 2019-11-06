台北黑警夥2友人冒調查官「查婚外情」　詐建商600萬…檢聲押禁見

▲台北市警文山一分局王姓警員(左)涉嫌假冒調查局向建商詐騙600萬元。（圖／記者羅志華攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

台北市文山一分局王姓警員涉嫌夥同林姓、洪姓男子假冒調查局名義，向1名建商佯稱，得知廖姓建商有婚外情官司，可協助處理避免消息曝光，廖男信以為真，陸續拿出共約600萬元想要擺平，後來向調查局查證發現受騙。台北地檢署檢察官5日將林、洪2人因涉嫌詐欺並有串供之虞，向法院聲押禁見；王男則是在6日凌晨時，因湊不出120萬交保金，檢向法院聲請羈押禁見。

據了解，遭騙建商廖男現年80歲，退休後和地方上人士交談間，多次透露出自己在外面有女人的訊息，2018年開始他以每月10萬元的價碼包養1名女子，林姓和洪姓男子得知後，聯合文山一分局王姓警員，由王警假扮調查局台北市調處幹員，向建商佯稱正在偵辦他的婚外情案件。

為了獲得廖男信任，王警會以簡訊通知廖男到案說明案情，由於收到的簡訊為警方傳來，廖男不疑有他，開始相信自己正在被調查中，此時林男就會出手暗示，只要廖男拿點錢出來，就能幫他處理官司。又除了簡訊外，為了讓事件更加真實，林男還曾向廖男表示，他的婚外情刑事局已立案，隨後再找時間約他至新北市調查處板橋站說明，廖男到案後以為眼前的調查官身分為真，不敢說謊，還會據實以報自己跟小三交往經過及相處細節。

▲林姓男子得知建商有婚外情後，找來王警協助詐騙，被檢察官訊後聲請羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

王警和林男、洪男3人涉嫌裡應外合，讓廖男被耍得團團轉，而每次林跟廖索討事情處理費時，他都會乖乖支付，前後一共付了3次錢，其中最高1次交出500萬元。事情直到2018年，廖男覺得已付出足夠打點費，拒絕再交費用，不料遭人盯上痛毆，送醫治療期間，女兒認為內情不單純，堅持帶爸爸前往警局報案，整起事件才曝光。

台北地檢署5日指揮調查局台北市調處人員，前往搜索王警與洪、林2名共犯住處等4個地點，將3人一併約談到案。檢警認為洪、林姓男子涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，而王警則在6日凌晨，因湊不出120萬元交保金，同被聲押禁見。3人後續將以涉犯詐欺罪方向偵辦，至於林男包養女子一事，是否是遭人仙人跳，專案小組也將另辦調查。

▲林姓男子得知建商有婚外情後，找來王警協助詐騙，被檢察官訊後聲請羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

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