野狗突衝進草叢...路人一探驚見枯骸　警靠「超薄人皮」助返家

▲竹東一具死亡多日的腐屍，靠著殘留的右手食指皮膚，確認死者身分。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣竹東鎮一處草叢深處9日發現一具嚴重腐敗的屍體，由於外觀嚴重腐敗、生蛆，明顯死亡多時，警方難以確認身分，最後靠著薄如紙皮的右手食指，和身上部分刺青圖案，終於比對出死者，經通知家屬指認後確認男子身分。

9日有路人發現野狗莫名跑到草叢內，覺得好奇便走進查看，沒想到竟發現一具腐屍，立刻報警。警方到場採證，屍體上未發現明顯外傷與打鬥跡象，警方於現場遺留物品翻找，發現死者就醫收據及相關物品，初步瞭解死者背景。

惟為進一步確認腐屍身分，故通報鑑識小組到場採證，因腐敗狀況極為嚴重，四肢部分捲縮，採檢難度極高，最後是靠著右手食指部位上，殘留薄薄一層的皮膚，由古姓偵查佐連繫鑑識組進行重建並比對指紋，在花費不少心力與時間下，終於擷取到可以比對的紋線。

最後，因死者曾入監服刑，順利從監所裡建置的指紋檔案中找出身分，為年約30歲的陳姓男子，並經家屬指認完畢。初步研判無他殺嫌疑，解剖結果確認無外力介入。

