國中男愛黃腔！她靈感一閃：想知道月經味嗎　下秒「握緊鐵畚斗」成功制裁

▲原PO國中班上男生看到衛生棉就會竊笑。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「還記得國中的時候，班上的男生都蠻屁的」，一位女網友表示，當時班上男生看到女生用品就會竊笑，其中一個男的特別會開黃腔，有一次掃地時間，她突然想嚇嚇對方，就問黃腔男「你想知道女生月經是什麼味道嗎？」接著用一招制裁，「我永遠忘不了那個從興奮到嘔吐的表情」，讓網友笑噴，「神形容欸！」

這位女網友在《Dcard》貼文「月經的味道」，文中表示，當時看到一點小東西，像是衛生棉之類的個人用品，班上男生就會在那邊嘿嘿嘿，其中有一個男生特別噁心，開黃腔都會開過頭，「有一次掃地時間，他又在那邊講黃色笑話，我不知道哪根筋不對，想嚇他一下」。

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原PO於是就問黃腔男「你想知道女生月經是什麼味道嗎ㄏㄏㄏ」，果不其然成功吸引對方注意，「他當然想，還一直問是什麼味（猥褻臉」。於是原PO就出招，「我就大力握了一下不知道生鏽幾百年的鐵畚斗（根本國中小必備掃具，在他面前把手張開。」

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▲原PO用鐵畚斗的鐵鏽味讓黃腔男體驗月經的味道。（示意圖／Pixabay）

女網友最後揭曉結局，「我永遠忘不了那個從興奮到嘔吐的表情」，笑說是女生的話，就會懂那個鐵鏽味，「是女生就知道那是什麼可怕的鐵味了ㄎㄎㄎ！現在回想起來真的覺得我才是最噁的人。」

看到貼文後，不少女網友秒懂，「我隔著螢幕聞到了月經味跟畚斗鐵鏽味」、「看著看著就好像聞到每個月固定7天會聞到的月經味」、「笑死超像」、「原po神形容欸」、「的確是這個味」、「而且從國小到高中的鐵畚箕永遠絕對都是生鏽到不能再生鏽的那種。」

其他人則紛紛笑噴留言，「以前國中男同學不曉得哪聽來的，聽說有伯朗咖啡的味道就去買來喝了」、「我還以為你要從他頭尻下去，讓他能同時聞到和嚐到鐵味，還有體驗一下溫溫的血慢慢流出來的感覺……是我太暴力了嗎」、「這文章好像有味道」、「叫他去掃一次女廁就知道了，會吐」、「鐵味+酸臭味，夏天還會再有一點悶味，真的是蠻難聞的。」

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