「我女兒考上台大」！高學歷＝人生勝利組？女大生：會唸書其實是個陷阱

▲原po認為台灣社會將過多期待加諸於高學歷份子身上。（示意圖／ pexels）

圖文／周刊王

台大一直是許多台灣人心中的第一學府，身為學術最高殿堂，不少人也認為只要能讀到台大，人生一定從此一帆風順。但有一名台大女學生在《 Dcard 》道出親身經歷，直嘆「在台灣，會念書其實是個陷阱」。

她PO文表示，自己是家中最會讀書的小孩，除了數理能力較差外，其他科目優勢都讓她考試成績穩居班上前幾名。父親認為她有讀書天賦卻不肯努力，因此嚴加管教，期待她一路考上資優班、私立國中、明星高中、最後考上第一學府台大。她曾因為沒考上國小資優班、私校國中，被父親用藤條、皮帶瘋狂抽打以及被電風扇狠砸頭部。直到自己陸續考進第二志願高中及台大，父親才開始和顏悅色，向外人炫耀「我女兒考上台大」。

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▲一名就讀台大的女學生在《Dcard》以親身經歷與大家分享，並以「在台灣，會念書其實是個陷阱」為題發文。（圖／翻攝Dcard）

女大生發現父母開始把她當成一個人看，並不是因為愛，而只是因為「考上台大」。她也發現台灣社會對於高學歷份子擁有太多理想化的想像，除了會讀書、符合道德標準，還得多才多藝、有國際觀、對社會有貢獻、不能犯錯、情商要高、不能脆弱。

她認為社會給高學歷份子的期待和讚美，如「遠大未來」、「國家棟樑」、「年薪百萬」都是一種詛咒，讓她不能活出自己，每天被壓得喘不過氣。她希望能學會好好喜歡自己，好好生活，她也認為台灣社會瞧不起不會念書的人，而會念書的人背負太多期待，兩者各自辛苦卻互相羨慕。她引用影集《 Mr.Bartender 》中的一句話，「在台灣，會念書其實是個陷阱」，沉痛道出讀書人的悲哀。

▲她引用影集《 Mr.Bartender 》中的一句話，「在台灣，會念書其實是個陷阱」，沉痛道出讀書人的悲哀。（圖／翻攝《SELF PICK》youtube）

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