太平洋溫泉花車嘉年華11/23登場　44隊伍結合盛岡山車共同踩街

▲花蓮縣政府舉辦「太平洋溫泉花車嘉年華」記者會，預告全台灣規模最大且首次結合溫泉及花車遊行嘉年華會正式開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府6日在台北玫瑰花園舉辦「太平洋溫泉花車嘉年華」記者會，預告全台灣規模最大且首次結合溫泉及花車遊行嘉年華會正式開幕，活動除了有可愛的幸福紅面鴨，更有日本盛岡山車前來共襄盛舉，一共有44支踩街隊伍，還有盛岡一口麵PK花蓮扁食大賽，縣長徐榛蔚歡迎全國鄉親及國內外好朋友11月23日一起參加花車踩街遊行，並盡情享受浸泡黃金湯池的樂趣。

11月與12月花蓮大型觀光活動與體育賽事接連登場，包括全國中等學校田徑錦標賽、花蓮LAVA鐵人三項系列賽、花蓮太平洋自行車節，以及剛圓滿結束的太魯閣峽谷馬拉松，1萬5千位跑者壯遊太魯閣；還有在東大門夜市旁舉行的太平洋花彩節，九大展區各展魅力風情。

觀光處代理處長張志翔指出，本次活動特地安排花蓮吉祥物紅面鴨登台，可愛程度媲美皮卡丘，不只可愛吉祥物吸睛，這次活動也由「甜心主播」林柏妤擔任代言人，將於現場與民眾互動。此外，這次踩街隊伍眾多，有花車也有遊行，總共44支隊伍，將把花蓮觀光炒熱到最高點。日本盛岡市本次活動首度將傳統舞蹈三颯舞帶來花蓮，日本三颯舞是由18到20歲的年輕女性擔任舞者，由笛子、太鼓等樂器組合的大型舞團，縣府也將訓練花蓮在地學子與日方組成55人大型遊行隊伍，場面壯觀可期。

▲花蓮縣長徐榛蔚歡迎國內外好朋友一起參加花車踩街遊行，並盡情享受浸泡黃金湯池的樂趣。

今年也在活動現場設置美食PK賽，將由日本盛岡一口麵PK花蓮一口扁食，嘉年華踩街將在11月23日盛大舉辦，從下午5點一直到晚上9點半，由星空煙火秀啟動，閉幕則加碼16吋大型煙火施放，活動將在絢爛中完美落幕。

冬季最棒的泡湯在花蓮，泉質帶有金黃色的瑞穗溫泉有著生男之泉的美名，而早年以「安通濯暖」名列花蓮八景之一的安通溫泉，泉質則接近透明，泉溫達66度；為此，花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會順勢推出溫泉專車，11月22日到12月21日，有瑞穗與安通溫泉兩個一日遊路線，希望藉此活動將花蓮最好，泉質最棒的溫泉，展現給國人，增加國旅新指標。

為展現花蓮產官共拚觀光決心，縣府與地方民宿業者合作舉辦的「大口呼吸3─秋遊花蓮樂抽百家民宿多一晚」活動，即日起至11月30日到花蓮入住合法民宿，上傳本人與該住宿地之合法標章合照以及本人與縣境內旅行公仔紅面鴨合照各1張，共計2張照片至活動頁面參加抽獎，就有機會抽中免費住宿花蓮特色民宿乙晚，獎項共有100張免費住宿券。