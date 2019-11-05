秋冬瘋泡湯　台東游泳池、溫泉檢測51處合格

▲台東市立游泳池通過水質抽檢。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



台東縣衛生局為確保民眾泡湯及游泳權益，並提昇溫泉游泳池業者自主衛生管理，促進觀光事業發展，特於5日公佈10月份縣轄溫泉水及游泳池水質抽檢結果，共有知本老爺大酒店、The Gaya Hotel渡假酒店、台東市立游泳池等51處場所合格，民眾可安心前往消費。

衛生局表示：為了維護消費者泡溫泉及游泳玩水的安全與品質，局內持續每個月特別針對縣轄內各游泳池、溫泉抽檢水質工作，考評內容分為1般環境衛生、泡湯溫泉設施衛生及從業人員衛生等，並分成溫泉水質與游泳池水質各別公告。

108年10月份抽檢結果如下，游泳池部份：桂田酒店、東遊季溫泉渡假村、東台溫泉飯店、The Gaya Hotel渡假酒店、台東市立游泳池等19處。溫泉水質部份：桂田酒店、知本老爺大酒店、富野溫泉休閒會館、天龍飯店、鹿鳴溫泉酒店等32處，詳情可上衛生局網站查詢。

衛生局強調，溫泉亦為台東縣之特有觀光資產，近年來政府提倡觀光，每至假期各地旅客皆蜂擁而至，台東縣有包括知本、金崙、綠島等多處知名溫泉，時序現已進入冬季，有不少人熱衷於泡湯。縣府也會每月定期辦理游泳池、溫泉抽檢水質工作，並予以公佈，希望遊客能夠安心到台東旅遊。