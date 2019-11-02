秋冬溫泉補助上路了！「免費泡湯、湯屋折200元」申請攻略看這篇

▲秋冬最適合泡湯。（示意圖／北市府觀傳局提供）

記者胡順惠／台北報導

即將邁入11月份，天氣逐漸轉涼，超適合出門泡湯！交通部觀光局宣布，從11月1日起推出「溫泉優惠補助」，旅客只要拿秋冬旅遊住宿的發票或收據，到全台合作的112家溫泉業者，即可免費泡大眾池一次，非大眾池的湯屋或溫泉住宿則是直接折抵200元，詳細名單點我。

溫泉優惠補助使用對象

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自由行旅客在11日1日至12月31日之間，入住參加擴大國旅秋冬遊補助住宿優惠活動所配合的旅宿，且申請折抵1000元者。

使用期間

滿足上述條件旅客，可在11月1日起至109年1月23日止（不分平假日），憑住宿憑證到配合的溫泉業者，免費泡湯一次，但僅限大眾池；若無大眾池則折抵200元額度，僅限折抵1次，且每房限用1次並不得兌換現金。

▲溫泉優惠相片一定要清晰可辨認。（圖／觀光局，下同）

須出示資料證件

符合資格者，住宿憑證經溫泉業者蓋店章後，請旅客出示身分證明文件正本，另於空白紙張簽名、加註身分證字號及電話；業者以拍照方式將相關資料上傳至本活動後台留存，並登錄相關資料。

住宿憑證分成下列三種模式：

一、紙本統一發票，旅宿業必須在紙本上加蓋店章，並載明電子發票票號及住宿日期。

二、開立電子發票者，由旅宿業另行開立紙本憑證，並載明電子發票票號及住宿日期。

三、開立電子收據者，由民宿另行開立紙本收據正本，並載明電子收據序號及住宿日期。

▲溫泉優惠分成三種憑證。

配合旅遊補助優惠的溫泉業者

目前提供住宿的溫泉業者通常附贈泡湯，為免重複補助住宿及泡湯，使用優惠方案者，不可於當日或隔日於同一業者泡湯使用，目前配合的知名業者包含台中清新溫泉、日光溫泉會館，新北市舊金山總督溫泉、宜蘭礁溪寒沐酒店、礁溪中冠礁溪大飯店，宜蘭冠翔世紀溫泉會館、台東富野溫泉休閒會館、知本金聯世紀經典酒店等，詳細名單可上交通部觀光局網站查詢。

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