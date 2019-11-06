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「十大必住溫泉飯店」出爐！天冷來趟療癒的泡湯之旅

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文／時尚家居 編輯部

（圖／ 時尚家居 提供）

天氣開始轉涼，一到秋冬季節，下榻溫泉飯店泡泡暖湯，是這個季節最受旅客喜愛的旅遊方式，想規劃一趟溫泉之旅，挑對飯店是盡情享受泡湯的必備重點。因此，今年由時尚家居雜誌與時尚漫旅多媒體集團攜手合作進行「十大必住溫泉飯店票選」，競爭激烈的票選活動中，究竟誰能廣大民眾的肯定與親睞，獲得「十必住大溫泉飯店」的頭銜呢？

自2019年9月20日到10月20日期間，為期一個月的投票，從29間嚴選溫泉飯店中，再由網友們投出他們心目中的十大溫泉飯店，有日勝生加賀屋、北投春天酒店、北投亞太溫泉飯店、宜蘭力麗威斯汀度假飯店、南方莊園渡假飯店、晶泉丰旅、陽明山中國麗緻大飯店、福容大飯店福隆店、冠翔世紀溫泉會館及蘊泉庄（名單不分名次，以飯店對外全部名稱筆畫排序）。

【經典好湯推薦】

日勝生加賀屋

台北日勝生加賀屋，是日本加賀屋在海外唯一分館，全館以日式傳統建築「數寄屋」為建築風格，呈現出日式建築的簡約之美。秋季推出燒物─「八丁味噌和牛朴葉燒」，使用日本和牛最頂級的老饕部位─上蓋肉，為肋眼牛排的精華部位，大理石油花分布均勻且軟嫩無筋，入口讓你久久無法忘懷……

北投春天酒店

藏身於幽雅小徑內的春天酒店，緊鄰陽明山大磺嘴源頭，擁有獨特自然資源，怡人的山景及白磺溫泉是來到這裡的最佳享受，簡約而淳樸的建築外觀，融合日式典雅的休閒度假風格，彷佛城市外的桃花源。

宜蘭力麗威斯汀度假飯店

宜蘭力麗威斯汀度假酒店(The Westin Yilan Resort)，為萬豪國際（Marriott International, Inc.）旗下品牌，是宜蘭首家國際連鎖品牌酒店。以現代簡約闡述東方禪風的「望景」、「穿景」、「一進」、「二進」空間格局，感受靜謐雅閑的度假氛圍，客房備有個人湯池，泡著宜蘭碳酸氫鈉氯化物泉，獨享私人的極致享受。

晶泉丰旅

晶泉丰旅擁有北台灣唯一頂樓無邊際溫泉泳池，這裡的溫泉為鹼性單純泉，泉水無色無臭，素有「美人湯」之稱。全館122間客房，每間客房備有雙人景觀湯池，最適合用來享受無與倫比的泡湯時光！

陽明山中國麗緻大飯店

陽明山中國麗緻大飯店位於陽明山國家公園境內，是境內唯一的國際級觀光旅館，擁有最優質的白磺溫泉，最佳的視野景觀，讓您在離台北最近的郊區即可享受輕鬆、休閒，在群山環繞、渾然天成的自然美景中，來一趟頂級的溫泉之旅！

福容大飯店福隆店

福容大飯店福隆擁有全台唯一氯化物碳酸氫鹽泉，採自於枋腳斷層地底下1500公尺的福隆海洋溫泉，是在台灣難得一見。這裡的溫泉更獲新北市頒發的溫泉標章及日本東京水質研究所認證，特別設置12間私密景觀溫泉客房，直接在房間內享受泡湯樂趣，遠眺專屬海景。

蘊泉庄

蘊泉庄座落在淡水河畔唯一的紅樹林臺地上，坐擁浪漫絢麗的金色夕陽、天然禪趣的紅木景觀、水火交織的溫泉能量，群山環繞的后土，造就庄內獨有的五蘊體驗。以「養生活、親子樂、自然美、文化覺」作為核心的經營理念，養生慢活善待自己，放空思緒、重獲寧靜；更滿足親子共遊的想望，全館無障礙空間，休閒設施完備，歡迎三代同堂共享天倫之樂。

大家期待的好湯好康終於來了！投票期間，為感謝民眾踴躍支持投票，主辦單位隨機抽出11名幸運兒，快來看看自己是否在中獎名單中吧！

（圖／ 時尚家居 提供）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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