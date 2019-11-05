吳景欽／為免心證污染　該禁止陪審員上Google嗎

▲陪審員對於犯罪判斷的依據，僅能根據當事人雙方於法庭所提出的證據，來為有罪、無罪的判斷。（圖／視覺中國CFP）

因搜尋引擎的不斷進步，如Google，就成為現代人所依賴的資訊來源，再加上網路社群網站的普及，個人的所有生活細節可能會暴露於網路之上。而於我國可能引入陪審制度下，對於審判過程中，是否該禁止陪審員上網搜尋有關被告的資料，就成為重要的未來課題。

選任陪審員程序，即Voir Dire，是由檢察官與律師一一詢問候選者問題，以來決定是否剔除，這就可以直接提問候選者對本案的瞭解程度，以判斷是否受到輿論污染而產生偏見。只是候選者有時會閃躲性回答，因此就考驗檢辯兩方的判斷能力，這也是為何，選擇陪審員在英美成為一門學問的原因。

進入陪審程序後，同樣為了保證審判的公正性，法官會告誡陪審員，對於犯罪判斷的依據，僅能根據當事人雙方於法庭所提出的證據，來為有罪、無罪的判斷。也因此，陪審員回家休息前，法官同樣會告誡其不得與包括家人在內的他人，談論本案的案情。而在評議未達成一致決，時間卻已到深夜時，還會將陪審員集中於旅館，並派警察保護。

但如此層層防護陪審員免受外界干擾的措施，卻會因網路的發達而有所轉變。現今人類取得資訊或知識的方式，已經不再是書籍或報紙，而可能是Google、維基百科、YouTube或電子報等，而與人溝通的方式，也逐漸以面對面或電話通訊，轉變成以臉書或line與他人接觸。凡此種種，正象徵人類社會的社交方式，已經產生了根本的變化。若果如此，陪審員於回家休息期間，就無法避免其上網，是否要禁止其不得上網搜尋案件，尤其是被告的資料呢？

如果在網路剛發展的時代，要搜尋個人的資料有其困難，但現今，例如Google的搜尋引擎或者臉書，簡單打入人名即可獲得個人資訊，因此，為了避免陪審員產生偏見與污染，自應加以禁止。只是如此的禁止，卻可能陷入處罰不能的困境。因陪審員回到家，在不可能禁止其上網下，何從得知他們到底有無搜尋被告或案情的資料？

曾於國外發生過的情況，陪審員回家後，於個人臉書上貼出自己被選為陪審員的訊息，甚至是照片，並因此有人貼文詢問或討論案情而遭人檢舉，被法官解除陪審員身分的例子。換言之，若陪審員僅是單純搜尋被告個資與案件的媒體報導，而未告知他人，也未於臉書大加宣揚，就很難得知箇中原委。

我國雖然尚未實施人民參與審判制度，但在引入此等制度已是必然，只是時間的趨勢下，對於未來可能會對陪審員產生污染的種種資訊，到底該採取如何的防護措施，恐是現階段必須儘速思考的重要問題。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。