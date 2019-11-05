百貨也拚雙11　新光三越、美麗華同推餐飲買一送一

記者蔡惠如／綜合報導

11月份除了百貨周年慶，最大的促銷事件便是從網購發起的「雙11優惠」，近年連實體通路也推出雙11促銷，新光三越結合APP手機支付，祭出特定商品、餐飲買一送一優惠；位於台北內湖的美麗華百樂園，則推館內JASONS超市、金色三麥特定商品買一送一。

全台擁有最多分店的百貨新光三越，今年針對雙11促銷期也推出線上優惠，精選特定商品買一送一，店別包括信義新天地購買OFRA Cosmetics魅惑長效液態唇膏時尚白，加贈經典黑，skm pay專屬價690元；HUYGENS 煥采活膚精華露50ml，skm pay專屬價3,200元，特價買一送一。嘉義垂楊店也推出蕾莉歐月桂花保濕潤膚霜200ml，使用skm pay專屬價1,880元，優惠買一送一。

▲HUYGENS 煥采活膚精華露。（圖／新光三越、美麗華提供，以下同）

▲蕾莉歐月桂花保濕潤膚霜。

另結合多家美食餐飲推出雙11特別優惠，最超值的便是信義新天地的「理瑞記海南雞飯」，主打的海南雞腿飯套餐限時限量買一送一，而PACKIE川酒菜館雙人套餐、紅花鐵板燒也推出特價1,111元限時專屬餐點，原價1,200元至1,400元不等。

▲理瑞記海南雞飯，海南雞腿飯套餐。

美麗華也針對雙11檔期推出優惠，即日起至11／27期間，Häagen-Dazs冰淇淋聖代外帶第二件11元、JASONS超市也祭出指定白酒加1元多1件，而館內金色三麥內用啤酒則有買1送1優惠，另結合賣場地標摩天輪，也在限11／8至11／11限定4天，指定區域單筆消費滿1,111元，可免費兌換摩天輪券，每日限量50張。

▲Häagen-Dazs冰淇淋聖代。

▲特定期間消費滿額可加贈限量摩天輪券。