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一元iPhone 11 Pro有機會帶回家　LINE購物「1111全球狂購節」祭賺點四重奏

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲一元iPhone 11 Pro有機會帶回家　LINE購物「1111全球狂購節」祭賺點四重奏。（圖／LINE購物提供）

▲一元iPhone 11 Pro有機會帶回家。（圖／LINE購物提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE購物今（5）日宣布「1111全球狂購節」祭出雙11賺點四重奏，包括第一重搶購最大獎一元iPhone 11 Pro、第二重每日限量熱銷單品11% LINE POINTS點數回饋、第三重雙11當日分享活動訊息賺紅包、第四重的單日消費滿新台幣200萬元有機會獲得30萬LINE POINTS點數回饋。

LINE購物「1111全球狂購節」的買氣高潮將是利上加利最優惠的11月11日當天，預計舉辦24小時不斷電指定平台加碼11% LINE POINTS 點數回饋，讓用戶同時享有電商平台、銀行刷卡與 LINE 購物的多重優惠。 

第一重從即日起至11月10日連續六天，用戶只要至「LINE 購物」官方帳號，點選圖文選單「許願點1下」，透過指定連結進入「LINE 購物 1111全球狂購節」活動頁，每天都可獲得一次搶好禮的機會，用戶將有機會以一元帶走 iPhone 11 Pro，其他還有像是AirPods、SK-ll 青春露。 

▲一元iPhone 11 Pro有機會帶回家　LINE購物「1111全球狂購節」祭賺點四重奏。（圖／LINE購物提供）

▲LINE購物「1111全球狂購節」推出許願點一下。（圖／LINE購物提供）
 
第二重活動則是從即日起至11月11日一連七天，透過「LINE 購物」前往指定購物網站及「LINE 酷券」、「LINE 官方嚴選」平台購買指定商品，即有機會獲得11%以上 LINE POINTS 點數回饋。

第三重是11月11日當日用戶於活動時間上午10時至晚上11時59分透過 LINE 購物活動頁將訊息推薦或邀請給親朋好友，分享與被分享之用戶都有機會獲得驚喜好禮，活動期間每一 LINE 帳號最高可享50次好禮，預計將發出總計30萬點LINE POINTS點數紅包，以及總價值超過百萬元的Jo Malone聖誕限量香水及平台購物金及折扣碼等好禮。

▲一元iPhone 11 Pro有機會帶回家　LINE購物「1111全球狂購節」祭賺點四重奏。（圖／LINE購物提供）

▲即日起一連七天，只要透過「LINE 購物」前往指定購物網站及「LINE 酷券」、「LINE 官方嚴選」平台購買指定商品，即有機會獲得11%以上 LINE POINTS 點數回饋。（圖／LINE購物提供）
 
第四重針對百萬刷手型用戶，LINE 購物首度於11月11日當天推出「超級大買家」活動，用戶於指定時段內，透過「LINE 購物」前往指定平台，於單一合作商家累計消費金額滿新台幣200萬元，即可透過「LINE 購物」官方帳號參加活動及接收活動獎項。

值得注意的是，LINE購物預告雙11當天的秘密，預計將公布與多家合作平台展開24小時不斷電的回饋加碼接力賽，用戶將可以在「1111全球狂購節」做最後衝刺，只要指定時段透過LINE購物導購至指定電商平台消費，即可再獲得11%點數回饋。

此外，11月11日當日上午11時至下午1時59分於指定夥伴平台推出iPhone日限時限量驚喜5% LINE POINTS 點數回饋，前300名購買 iPhone 11 Pro （256G）指定機型的用戶可再享1,000點 LINE POINTS 點數回饋。 

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