　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

林俊宏／【獄政人權】從「非人」轉為「人」的累進處遇制度

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼心牢，監獄，鐵窗，受刑人，犯人，逃獄。（圖／視覺中國）

▲受刑人除了因人身自由受限附帶造成其他自由權利（例如居住與遷徙自由）也受到限制外，其他與一般人民所得享有的憲法上權利，原則上並沒有不同。（圖／視覺中國）

受刑人過往一直是被司法遺棄的一群人，他們因為犯了錯，所以被剝奪了人身自由。然而，在我國監所矯治制度的設計及操作下，他們不只是人身自由被剝奪而已，他們甚至連其他身而為人的權利也連帶被剝奪和限制了。

受刑人不能主張有工作權，財產權也被限制，連與外界秘密通訊的權利也都沒有，更不用說與家人團聚的機會了，更悲慘的是，過去甚至認為受刑人沒有提起救濟的權利，也就是說，受刑人對於監所對他們的一切所做所為，都只能默默的吞忍下來。

對於這些長期被漠視的一群，大法官從2010年的釋字第681號開始，一直到2017年的釋字第755號及第756號解釋，逐步的確認受刑人所應有的基本權利，並且明確指出法律使受刑人入監服刑，目的在使其改悔向上，適於社會生活，並不是要剝奪其一切自由權利。受刑人在監禁期間，除了因人身自由遭受限制，附帶造成其他自由權利（例如居住與遷徙自由）也受到限制外，其他與一般人民所得享有的憲法上權利，原則上並沒有不同。

也就是說，受刑人其實就是人身自由受限的一般人，一般人所應該享有的憲法上權利，受刑人都應該享有。監所頂多只可以在達成監獄行刑目的之必要措施範圍（包括維護監獄秩序及安全、對受刑人施以相當之矯正處遇、避免受刑人涉其他違法行為等措施）內，限制受刑人的其他基本權利。

大法官雖然幫受刑人拿回了他們本應擁有的其他憲法上權利，但是現行法制卻仍存在著明顯侵害受刑人權利的「累進處遇」制度。

在現行累進處遇制度的運作概念下，受刑人入監所後，被分為四個等級，不同等級的受刑人所能享有的權利並不相同。舉例來說，最低等的第四級受刑人，不能和朋友通信、接見，不能在房舍內放置家人的照片，不能閱讀自備書籍，即便能和親屬通信、接見，其被允許的頻率遠比其他等級之受刑人為低。講難聽點，剛入監的第四級受刑人並不被認為是人，連同受刑人所有的親情、友情等最基本的做人尊嚴都被剝奪，受刑人必須在監所內持續累積分數，才能夠慢慢的從「非人」轉化成「人」。

這樣的過程明顯沒有把受刑人當人來看，除了限制其人身自由外，還對受刑人疊加了其他基本權利的限制，而且也因為將受刑人分級對待，明顯有對受刑人階級化及差別化待遇的情形。這樣的法制運作，是在刑罰所得限制自由的範圍外，侵害人民意思表現自由權、秘密通訊自由權、工作權、財產權及家庭權等基本權利，等同是對於受刑人的一次過錯，施加兩種以上不同的處罰，而有一事二罰的情形，當然也因為差別待遇而違反憲法保障人民平等權的意旨。

事實上，透過分數將受刑人分類，再逐步給予權利的方式的模式，只會讓受刑人追逐形式上的分數，至於分數的評斷與權利的剝奪及取得間，究竟有沒有協助受刑人復歸社會的效果，似乎已經沒有那麼重要，累進處遇制度也因此受到嚴厲的詬病。

「受刑人只是人身自由被限制的人民」既然已經確立，監所對於這群人民的任何待遇，都應該要符合憲法對於人民基本權利限制的要件要求，而受刑人們也當然可以針對監所的違法不當措施，向法院尋求救濟，至於前面提到顯有違憲之虞且沒有協助受刑人歸復社會效果的累進處遇制度，更應該要即刻檢討和調整。

好文推薦

林俊宏／無期限、沒責任的羈押替代手段，有了就好？

林俊宏／無罪推定下仍須自證無罪的被告

林俊宏／模亞人權法院邱和順案　被告何須自證無罪

▲▼林俊宏律師●林俊宏，義謙法律事務所主持律師，法律扶助基金會台北分會會長，台北律師公會常務理事及司法改革委員會主任委員，刑辯工作坊交互詰問課程講師。台灣刑事辯護律師協會官網http://twcdaa.org。以上言論不代表本報立場。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：11/30（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：周章欽（高雄地檢署檢察長）
講題：從全民參與概念談台灣毒品問題與防制策略
ET快訊
中共發布對台《26條措施》　台灣人可在陸外館申請旅行證件
人妻戀上貨運員「光溜溜視訊」　健身教練夫綠5個月獲賠10萬
快訊／李興文神隱3天道歉了！送小孩去國外「東西方價值觀偏差」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

監獄行刑法、羈押法修草出爐　法界籲開放工作權

受刑人變廉價勞工？摺紙袋月薪拿不到20元　監察院糾正矯正署

劉北元／【死囚自縊】難熬的等死煎熬　教化讓死囚活的像人

李永然、黃隆豐／【受刑人工作權2】作業只是教化，保障工作權活得像人

劉北元／獄中的分級待遇　累進處遇制淪為管教工具

林俊宏／【獄政人權】從「非人」轉為「人」的累進處遇制度

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

「水原殺人案」女求救6小時！　他還原當時慘況...怒批警怠職

大學科系標籤大亂鬥...資工修電腦?　戲劇當明星?地雷話語秒惹怒本科生

林俊宏／【獄政人權】從「非人」轉為「人」的累進處遇制度

低薪買不起房　黃國昌夜宿東區致敬無殼蝸牛

英研究：驗血能提早5年得知罹乳癌…成功率近80%　4年內可臨床應用

《金融時報》：美國多次要求台灣「限制台積電對華為供貨」

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

出社會後只想維持「低度社交」！　她列10大孤僻症狀　網超同感：我全中…

客叫餐送上樓卻「有條件開門」　外送員一看不忍了...餐點秒丟地上！

9年前才說不吸了…Angelababy又被拍「火鍋店抽菸」！　網友氣炸：違法

2歲童墜「奧萬大吊橋」亡！疑固結點鬆脫害命　育樂課：廠商10月有目測檢查

學貸免息　立委與財長槓上　財長：上學是標會而來　都有繳息

台股盤中漲逾百點　最高11,501點刷新29年新高紀錄

法律熱門新聞

林俊宏／從非人轉為人的累進處遇制度

政大校長郭明政紅包官司　求償敗訴

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

給說法／你知道自己被限制出境嗎

董介白／太陽花國賠案的背後

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

網路肉搜　法界：當心違法

謝小健／過時法令阻礙HIV受刑人復歸路

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

張文傑／收到支付命令先提異議

吳景欽／受刑人基本權是人權非特權

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

收假鈔再使用　法界：有刑責

更多熱門

相關新聞

連千毅的靠山入看守所　編號0155

連千毅的靠山入看守所　編號0155

高雄「直播主之亂」餘波盪漾，這次把連千毅的背後靠山「太陽會」大哥謝育全及同夥蘇姓男子，還有另一名李姓男子拘到案，檢方漏夜複訊，認定謝育全有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見獲准，送往高雄看守所，編號0155。

董介白／太陽花國賠案的背後

董介白／太陽花國賠案的背後

你看那個手指彎曲的情況跟構圖，是不是很像呢？

你看那個手指彎曲的情況跟構圖，是不是很像呢？

女軍官擅自開藥　判刑6月緩刑2年定讞

女軍官擅自開藥　判刑6月緩刑2年定讞

他把1包大麻塞進鼻孔　糗卡18年

他把1包大麻塞進鼻孔　糗卡18年

關鍵字：

法律司改人權林俊宏監獄受刑人累進處遇制度釋字756獄政人權

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

12歲童愛做菜　母：他在廚房就怒

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

帳號被盜？楊丞琳IG無預警全刪光網全嚇壞

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

侏儒男分手女模　又牽顏值爆表新女友

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面