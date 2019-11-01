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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【獄政案】受刑人基本權是人權非特權

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▲▼監獄，鐵窗，受刑人，監視器。（圖／pixabay）

▲釋字第756號解釋強調矯治機關僅有在基於秩序維護的目的下，才能對受刑人的基本權為限制，即便限制，也應採取侵害最小的手段。（圖／pixabay）

東森集團總裁王令麟因於服刑期間，涉及送禮給獄方人員，致被以貪污行賄罪起訴，經台北地院審理後，於10月9日，判處二年二個月。關於此案的爭點，即在於送禮與受刑人所受的對待，是否具有對價關係。而這其中的關鍵，恐又涉及受刑人於監獄中，如訂閱報紙、批閱公文等，到底是特權、還是人權？

於我國刑法，對於公務員受賄罪分為不違背職務與違背職務兩種類型，後者的法定刑自然高過前者，甚至最高可判到無期徒刑。而不管是哪一種類型，對於職務行為與收賄之間，還必須有對價關係，才足以成罪。

只是對價關係與否的判斷，一直處於極為浮動的狀態，司法實務向來採取，以職務行為之內容、交付者與收受者之關係、賄賂之種類、價額、贈與之時間等客觀情形為審酌，且不可僅以交付之財物名義為贈與或政治獻金，即謂與職務無關而無對價關係。但如此的基準屬於一種綜合性判斷，實趨於模糊與不確定而等同無標準。

如以受刑人於年節期間，託人送禮給戒護人員為例，確實很容易落入行賄與受賄的刑罰範圍。若所送之禮物並無特別貴重，僅是季節性的蔬果或年節食品，且送與收的兩方，也無任意以此當為賄賂之意思，能否稱得上是有貪污對價，抑或僅屬廉潔倫理的違反，恐就完全委之於司法者的內在意志。這也是為何於司法實務，不僅於相類似案件的判決結果有差異，甚至同一案件，也因於對價關係的認定差異，致出現因法官而異的判決結果。故於前述王令麟的案件，就有很大的可能性會落入有罪、無罪間的循環訴訟。

更值得關注的是，從此案也凸顯出，目前台灣對於受刑人的人權保障似仍有很長一段路要走。雖然於2017年底，大法官所做出的釋字第756號解釋裡，已經強調矯治機關僅有在基於秩序維護的目的下，才能對受刑人的基本權為限制，且即便限制，也應採取侵害最小的手段，並限期兩年內修法。故就訂報來說，根本與監獄的秩序維護無關，若有限制，實有違大法官解釋意旨。至於受刑人於休息時間，本就屬其可自由運用，監獄顯也不能要求受刑人，什麼該做、什麼不該做。

惟因此號解釋，僅針對《監獄行刑法》第66條，即有關受刑人的對外通訊限制，將之宣告違憲，故於迫在眉梢的修法期限即將到來，法務部到底是將《監獄行刑法》打掉重練，抑或僅是象徵性的部分修改，實就令人感到狐疑。

長久以來，因受到特別權力關係的影響，致認為受刑人不應享有與一般人同等的權利保障。也因此之故，對於受刑人的處遇，就處處充滿限制，甚至於英商林克穎引渡案裡，蘇格蘭法院不為引渡的最主要理由，就是台灣監獄人權的保障不足。而如此的處遇現況，不僅使監獄難發揮教化功能，也易成為貪瀆的溫床。故主事者恐應好好思考整體的監獄政策改革，而非僅為交差了事的急就章修法，更必須體認，對受刑人的人道待遇，不是特權，而是最基本的人權保障。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

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