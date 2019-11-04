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目睹鱷魚要吃掉朋友！神力女童跳到牠背上　「親手挖出雙眼」搶命

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▲▼鱷魚示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲11歲女童蒙科姆韋挖出鱷魚雙眼，成功救了朋友的命。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

辛巴威11歲女童蒙科姆韋（Rebecca Munkombwe）近日與7位好朋友，相約到河邊玩耍，不料1名9歲的小妹妹穆瓦尼（Latoya Muwani）竟當場被鱷魚拖走。蒙科姆韋聽見尖叫聲，突然勇氣上身「直接跳到鱷魚背上」，親手將鱷魚雙眼挖出。兇惡掠食者最後只能夾著尾巴逃走，穆瓦尼身上只有輕傷。

綜合媒體報導，這名11歲的女孩做了一件大人都不敢做的事。蒙科姆韋表示，當她聽到穆瓦尼獨自一人在游泳時，突然尖叫喊著有東西咬著手，「我想到我是7個朋友中的老大，所以我有救穆瓦尼的衝動。」

尼羅鱷尼羅河鱷魚（圖／達志／美聯社）

▲兇惡掠食者最後只能夾著尾巴逃走。（圖／達志／美聯社，為示意圖。）

據了解，蒙科姆韋當時直接跳入水中，發現原來是一隻鱷魚準備要吃掉她的朋友，於是馬上跳到鱷魚的背上挖出雙眼，直到鱷魚對穆瓦尼失去控制。成功救援後，其他小朋友們也立刻衝向前，將蒙科姆韋與穆瓦尼拉到較安全的位置，所幸過程中鱷魚沒有再次襲擊。

報導也指出，穆瓦尼隨後前往醫院診治，一名護士表示，這位女童的手和大腿被咬了，但還好只有輕傷。穆瓦尼的爸爸說，他很感謝女兒朋友英勇救命，得知消息時他正在工作，「我曾想過最糟糕的情況，好在最後被蒙科姆韋拯救，蒙科姆韋是如何辦到的，我不知道，但我也要感謝上帝。」

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