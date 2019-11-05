雲林女駕駛左轉「A柱擋視線」　單車翁遭撞撲引擎蓋摔落地

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮4日傍晚約5點半，林森路與博愛路口發生一起車禍，疑似因為轎車前門Ａ柱影響視線，左轉時沒發現騎自行車正過馬路的老翁，雙方碰撞，強大撞擊力道將老翁撞彈上引擎蓋後，駕駛緊急煞車，老翁重摔滾落地上，所幸老翁送醫後僅受輕傷，詳細車禍發生原因由警方調查中。

▲老翁騎自行車過馬路時遭車輛直接撞上，連人帶車撲到引擎蓋上，汽車前進約10公尺再彈落到地面，監視器紀錄下這一刻驚險畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮林森路為貫穿整個虎尾鎮重要道路，平常車水馬龍而在上下班、課時段尤為更甚，4日傍晚5點半，一輛由張姓婦人駕駛的白色自小客車從博愛路行駛至林森路左轉時，疑似未注意到前方騎自行車過馬路的李姓老翁，就在完成轉彎欲加速時直接撞上，老翁連人帶車撲到引擎蓋上，汽車前進約10公尺停止後，老翁再彈落到地面，監視器紀錄下這一刻驚險畫面。

▲老翁騎自行車過馬路時遭車輛直接撞上，連人帶車撲到引擎蓋上，汽車前進約10公尺再彈落到地面，監視器紀錄下這一刻驚險畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

附近商家聽聞碰撞聲紛紛出來查看並且幫忙叫救護車，附近小吃店老闆指出，自小客車女駕駛有提到因汽車A柱擋到視線，真的沒看見老翁，雖然車輛行駛速度不快，但是需提醒駕駛，轉彎時還是應多看兩眼，確保自己與他人行車安全。

警方表示，雙方均未酒駕，李姓老翁僅受輕傷與驚嚇，送醫簡單包紮後即返家休息，女駕駛也受驚嚇直說真的是不小心，以後會多注意，警方呼籲民眾行車或過馬路都須注意左右來車，切勿搶道，以免發生危險。

▲老翁騎自行車過馬路時遭車輛直接撞上，連人帶車撲到引擎蓋上，汽車前進約10公尺再彈落到地面，監視器紀錄下這一刻驚險畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【其他新聞】

►世界棒球十二強賽 雲林連三日戶外轉播集氣加油

► 怒送醫院訂單！罹癌客躺床「告白」秒炸催淚彈 外送員：我願意…

► 檢舉交通違規沒錢拿！高雄「正義使者」舉報肇逃 最高可拿6萬獎金