民進黨尷尬了！　管碧玲2009年也提「學貸免息」

▲高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日頻頻拋出青年政策，引發社會關注。事實上，民進黨立委管碧玲在2009年時，呼籲政府能調降助學貸款利率，「低於公務員及勞工貸款利率1.92，甚至最好為0利率」。國民黨立委許毓仁就諷刺，民進黨可能選舉選到腦袋燒掉了，過去管碧玲或林淑芬都有提出一樣的政見，那是不是換了時空就換了腦袋？說法前後不一。

國民黨總統參選人韓國瑜近日頻頻拋出青年政策，引發社會關注。韓國瑜國政顧問團總召張善政3日晚間就在臉書表示，他們的青年政策共有3大主張：1.送交換生出國、2.學貸免息、3.畢業沒工作可延還學貸。若以一年有24萬大學生、8萬碩士生計算，共32萬年輕人受惠。

韓國瑜表示，他在大學期間也是半工半讀，希望多賺一點學費、生活費，他相信很多家長、同學都是過來人，教育部的官員們可能沒辦法想像就學貸款的利息，對於一個學生肩上的負擔及心理的壓力有多沉重。

不過，「學貸免息」遭到綠營猛烈批評，財政部長蘇建榮就把學貸形容成「不是可以吃免費的午餐」。沒想到，管碧玲在2009年時，就曾為了學貸，呼籲政府能讓助學貸款零利率，等於呼應了韓國瑜現在的青年政策，也讓民進黨內相當尷尬。

還想看更多...

► 韓國瑜搶攻青年票再開支票：學貸利息政府出！

► 「學貸如果不還政府就吞了吧」 李佳芬：反正幾千億都在浪費了

► 韓國瑜提學貸免利 教育部：需40億恐有「套利風險」



更多熱門新聞...

► 畢業沒工作可延期繳學貸！繼降息、政府補貼...韓國瑜青教再射第3箭

► 學貸政府吞 韓國瑜競辦：李佳芬的意思是政府不要把學生當賊

► 李佳芬喊學貸呆帳政府吞、挺韓遊學政策 徐國勇：典型亂開支票

►白白胖胖也是一種美