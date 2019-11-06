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民進黨尷尬了！　管碧玲2009年也提「學貸免息」

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▲▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日頻頻拋出青年政策，引發社會關注。事實上，民進黨立委管碧玲在2009年時，呼籲政府能調降助學貸款利率，「低於公務員及勞工貸款利率1.92，甚至最好為0利率」。國民黨立委許毓仁就諷刺，民進黨可能選舉選到腦袋燒掉了，過去管碧玲或林淑芬都有提出一樣的政見，那是不是換了時空就換了腦袋？說法前後不一。

國民黨總統參選人韓國瑜近日頻頻拋出青年政策，引發社會關注。韓國瑜國政顧問團總召張善政3日晚間就在臉書表示，他們的青年政策共有3大主張：1.送交換生出國、2.學貸免息、3.畢業沒工作可延還學貸。若以一年有24萬大學生、8萬碩士生計算，共32萬年輕人受惠。

韓國瑜表示，他在大學期間也是半工半讀，希望多賺一點學費、生活費，他相信很多家長、同學都是過來人，教育部的官員們可能沒辦法想像就學貸款的利息，對於一個學生肩上的負擔及心理的壓力有多沉重。

不過，「學貸免息」遭到綠營猛烈批評，財政部長蘇建榮就把學貸形容成「不是可以吃免費的午餐」。沒想到，管碧玲在2009年時，就曾為了學貸，呼籲政府能讓助學貸款零利率，等於呼應了韓國瑜現在的青年政策，也讓民進黨內相當尷尬。

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