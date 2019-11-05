美摩門教家庭遇襲9死！墨槍手掃射放火…焦黑車身滿布彈孔　孩童逃跑被擊斃





▲ 這起攻擊事件至少造成3名婦女、6名孩童喪命，其中一名小孩是在逃跑時被槍殺。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥北部索諾拉州4日爆發一起9人死亡的血腥屠殺案，當地知名摩門教家庭駕車準備前往鄰近的赤瓦瓦州參加婚禮，由3名婦女帶著14名小孩分別乘坐3輛車浩浩蕩蕩出發，但疑似遭到犯罪集團武裝分子開槍掃射，其中一輛車子被放火燒。外傳受害者可能都是美國公民，當地政府已在該區增派安全部隊。

綜合紐約時報、BBC等外媒報導，一行人當時從索諾拉州東北部小鎮巴維斯佩（Bavispe）出發，但在前往赤瓦瓦州拉莫拉（La Mora）參加婚禮的路途上遇襲。

根據勒巴倫家族（LeBaron）成員的說法，3輛車子全都成為攻擊目標，前方2台車子的2名女子、一名4歲男孩、一名6歲女孩被殺害，最後面墊底的座車也遭殃，嫌犯先是擊斃婦女後，放火燒毀車子，讓孩子們受困在起火燃燒的車子內。

據了解，儘管其中一名婦女高舉雙手下車，但仍被對方朝胸口開了一槍。

▼ 家屬表示，在起火燃燒的車輛中，2名不到一歲的幼兒當時坐在安全座椅，無法自行快速離開現場。

Asi se vive en el Gobierno de @lopezobrador_ Mormones Mexicanos, mujeres y niños inocentes emboscados en la Sierra de Chihuahua son acribillados y quemados vivos por los Carteles que mandan en Mexico! @Javier_Corral @revistaproceso @CarlosLoret @CiroGomezL pic.twitter.com/uQNJYbeO73 — LeBaron (@AlexLebaron1) November 4, 2019



目前相關案情細節仍未明朗，當地政府正在調查事發經過，釐清這是否為蓄意攻擊；但根據當地媒體報導，這起攻擊事件很有可能是武裝份子「認錯人」。現場畫面顯示，一輛燒得焦黑的車子就停在路邊，車身滿是彈孔。

赤瓦瓦州及索諾拉州的政府已發布聯合聲明，強調相關調查行動已經展開，且在該地區增派安全部隊。勒巴倫家族（LeBaron）成員表示，至少有6名小孩被殺害，其他躲在路邊的孩子逃過死劫，事後被送往當地醫院接受治療，期盼這起案件能激起社會的憤怒，進而改變現況，「我們需要墨西哥人民站出來說，我們已經受夠了。」

根據BBC記者威爾格蘭特（Will Grant）的分析，就算拿墨西哥毒品戰爭的標準來看，這也是一場相當可怕的攻擊事件，且許多死者是美國公民，嚴重程度很有可能上升至國際層面。