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母親幼子活活燒死！墨西哥毒梟埋伏　美國「摩門基本教義派」家族至少9死

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▲▼美國勒巴倫家族成員在墨西哥遭襲擊，家人在網路上貼出被害者過去合照，希望網友替她們祈福。（圖／翻攝Facebook／Kenny LeBaron）

▲美國勒巴倫家族成員在墨西哥遭襲擊，家人在網路上貼出被害者過去合照，希望網友替她們祈福。（圖／翻攝Facebook／Kenny LeBaron）

記者王致凱／綜合報導

美墨邊境一個知名美國摩門教家族「勒巴倫家族」（LeBaron family）成員，近日在墨西哥北部駕車旅行時遭槍手埋伏，至少9名家庭成員死亡，其中包括3名婦女和6名兒童。

綜合外媒報導，墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）檢察總長5日發出聲明，初步消息顯示犯罪集團在索諾拉州（Sonora）與奇瓦瓦州交界的西馬德雷山脈（Sierra Madre Occidental）鎖定3部汽車組成車隊，受害者主要為婦女與兒童，另在現場發現有未成年人受傷。

據悉，當時勒巴倫家族有3名母親帶著14名兒童外出，原本預計從索諾拉州巴維斯佩（Bavispe）駕車前往奇瓦瓦州拉莫拉（La Mora）；其中一輛SUV被發現時已經成為一具焦黑廢鐵，車上女子羅尼塔（Rhonita Miller LeBaron）和她的4名幼子慘遭活活燒死。

4名兒童年齡分別為10歲、8歲，以及一對6個月大雙胞胎。勒倫家族成員亞歷克斯•勒巴倫（Alex LeBaron）向CNN透露，「婦女和孩子被活活燒死，母親尖叫著央求撲滅火勢。」

另外2名母親和10名孩童則在逃跑時遭開槍射擊，造成更多人死傷，但也有部分倖存者負傷逃脫。奇瓦瓦州檢方表示，受害者確切傷亡數字仍有待確認，勒巴倫家族對外稱有9人遇害，但當地媒體則稱可能已經有12人死亡。

據信，犯下這起「大屠殺」襲擊的為掌控索諾拉州和奇瓦瓦州的販毒集團，兩州政府已經發表聯合聲明，承諾深入追查案情，並且向當地加派安全部隊。

勒巴倫家族最初為一個摩門教基本教義派家族，20世紀初美國政府開始取締摩門教一夫多妻制後，該教派與猶他州「後期聖徒會」（Jesus Christ of Latter-day Saints）分裂，家族輾轉遷移至墨西哥北部定居。

BBC報導，時至今日，勒巴倫家族內部包含了摩門教徒和天主教徒，但家族成員仍維持緊密關係。勒巴倫家族素以勇於抨擊販毒集團而聞名。

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▼其中一輛SUV被發現時已被燒成廢鐵。（圖／翻攝自Facebook／Kenny LeBaron）

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