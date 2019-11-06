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墨西哥毒梟屠殺9婦孺…全為美國籍　川普爆氣：派兵讓這些禽獸從地表消失

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▲▼墨西哥北部發生9婦孺遭屠殺慘案，死者全為美國籍。（圖／翻攝自Facebook／Kenny LeBaron）

▲墨西哥北部發生9名婦孺遭毒梟屠殺慘案，死者為美國籍。（圖／翻攝自Facebook／Kenny LeBaron）

記者王致凱／綜合報導

墨西哥北部發生美國摩門教家族9人遭屠殺慘案，死者皆為婦孺，據信為當地販毒集團埋伏作案。美國總統川普5日向墨西哥喊話，稱願意派兵協助墨西哥政府「與毒梟開戰」。墨西哥總統羅培茲歐布拉多則拒絕川普的提議，認為不需要外國政府插手此事。

川普在推特上說，「現在是時候了，美國會幫助墨西哥向販毒集團宣戰，並將他們從地表抹去。我們就等你們偉大新總統的電話。」他說，「如果墨西哥清理這些禽獸需要幫助，美國隨時準備好伸出援手」、「毒梟集團已經如此龐大，有時需要用動用軍隊才能擊敗他們。」

墨西哥總統羅培茲歐布拉（Andrés Manuel López Obrador）則對川普願意提供幫助表示感謝，但拒絕了華府派遣美軍的提議。羅培茲歐布拉多說，「我不認為我們需要邀請外國政府介入此事。」

這起慘案發生在毒梟橫行的墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）與索諾拉州（Sonora）交界地帶，遇害者為持有美國國籍，但定居在墨西哥北部的知名摩門教家族勒巴倫家族（LeBaron family）。

綜合家族成員和墨西哥檢警公布的消息，4日有3名來自勒巴倫家族的女子和14名幼童同行外出，沒想到半途遭到槍手伏擊，其中一輛SUV被發現時已經成為一具焦黑廢鐵，車上女子羅尼塔（Rhonita Miller LeBaron）以及她的4名幼子慘遭活活燒死。遇害兒童分別為8歲、10歲，另外還有一對未滿周歲的雙胞胎。

另外2名女子和10名孩童則是在逃跑過程中遭開槍射擊，雖然有部分倖存者成功逃脫，但最終仍釀成9人死亡慘劇。勒巴倫家族活躍於墨西哥北部的美墨邊境一帶，也曾公開抨擊過販毒集團。

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