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孤身闖邪教尋兒！婦臥底扮煮飯婆2年　慘被「宇宙能量棒」戳瞎雙眼

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謝婆婆的雙眼被人毆打戳瞎，因延誤就醫差點死掉。（圖／讀者提供）

圖、文／周刊王

邪教教主林欣月創辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」，除了教唆信眾將不守規矩的信徒活活打死外，許多逃出魔掌的信徒家人卻走火入魔，從此失去音訊，這些受害者家屬組成自救會，聲淚俱下的說「請把家人還給我們。」她們認為雖然林女已遭羈押，但她的爪牙仍然在為她操持邪教，繼續以非人道手段控制信眾。記者循線找到台中東勢的謝婆婆，她為了找尋兒子下落，隻身臥底進入道場，扮演廚房煮婦2年多，結果今年7月只因頂嘴兩句，便慘遭林女教唆6個年輕幹部，命令謝女躺在地上，以鋼製的「宇宙能量棒」戳瞎謝女雙眼。

謝婆婆回想當初的情況仍心有餘悸，她描述當時受傷情景，「我在道場躺了10天無人聞問，道場後來發現不對勁才將我送醫」。當時在醫院時，口中還喃喃自語「幫幫忙，我只想知道兒子跟媳婦是不是還在人世間？」而林女怕謝婆婆逃走並派人看管，所幸她利用空檔請醫護人員打電話給女兒求救，才幸運逃離掌控。

而謝婆婆的的兒子跟媳婦（同為38歲），就像喝了失魂符水般，放棄穩定工作跟著林女到中國「求道」，目前已失蹤3年。謝婆婆本想趁機暗中尋找兒子與媳婦下落，才加入邪教，沒想到卻讓自己人生陷入黑暗。

另一名經朋友介紹的台南白河李太太，在加入邪教後就發覺事有蹊蹺馬上退出，反倒是一起聽講的丈夫李男（54歲）走火入魔。李男還告訴妻子，「我有一個神秘重大任務，將被派到中國廣西設立道場。」李太太極力阻止丈夫都沒有用，目前李男失蹤超過3年，李太太還聽說中國當地有10多名台灣人，不乏有未成年的孩童落入魔掌。李太太看著家庭合照，眼眶泛淚的親情呼喊「老公，我永遠在家等你回來。」

世上最痛的莫如骨肉至親下落不明，女魔頭林欣月不顧他人死活，拿宗教信仰充當護身符，先吸光信徒的積蓄，再誘拐信眾斷絕家庭關係，甚至害死無辜生命，這招心靈控制大法，已讓至少10多人失蹤，司法檢調機關若不積極介入，這些無辜的生命恐將墮入地獄，難以挽回。

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