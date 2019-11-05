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分手3天怒砸車！恐怖前男友24hrs監控　殯葬正妹曝「超扯對話」：算我瞎了眼

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【獨家】前男友24小時監控　殯葬正妹：算我瞎了眼

▲被害劉女出示與前男友出遊的照片，顯示交往期間，兩人感情融洽。（圖／翻攝畫面）

圖、文／周刊王

因對男友提出分手而遭砸車潑漆報復的殯葬正妹劉女，在事發之後一直提心吊膽，每天擔心害怕，也吃不下睡不著，難過的說，一個多月前在臉書上認識這名黃姓前男友，兩人相談甚歡，進而交往，但年紀比劉女小2歲的黃男開始管制她的手機對話，傳訊息給劉女若沒回，就威脅恐嚇她，也不准她與其他男性聊天，甚至規定劉女下班後半小時內要到他家，24小時緊迫盯人的方式監控，讓她受到很大壓力。劉女直言：「算我瞎了眼。」

前男友砸車後，還繼續騷擾劉女，也不否認自己砸車行徑，實在很囂張。（圖／翻攝畫面）

▲前男友砸車後，還繼續騷擾劉女，也不否認自己砸車行徑，實在很囂張。（圖／翻攝畫面）

原本劉小姐認為前男友只是表達方式極端，不料越來越過分，兩人只要一吵架，黃男就會摔她手機，動手抓她，讓她心生恐懼，只好提出分手，但黃男不肯，揚言給她好看，甚至還有朋友在她臉書嗆聲，劉女雖然害怕，但還是不以為意，沒想到竟然演變成砸車潑漆，

最誇張的是，劉女表示，當時看到愛車被砸，並波及到公司車，相當生氣，也告知前男友父母親，結果對方竟然回嗆，要撂人來「處理」，讓她覺得很離譜。劉女最後在母親的陪同下報警，只希望保護令趕緊下來，遠離這段恐怖戀情。

被害劉女出示與前男友出遊的照片，顯示交往期間，兩人感情融洽。（圖／翻攝畫面）

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