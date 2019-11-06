英國教師越南旅行被蟲咬！　「脊椎、肺部長膿腫」回國撐一個月亡

▲詹姆士回憶兒子布爾克（Josh Brooker），說他是個善良、體貼的孩子。（圖／翻攝自Josh Brooker臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國西北小鎮一名歷史老師，去越南玩回來後，上課第一天就感到身體不適，隨著病情加劇最終不治死亡。醫生認為該名老師疑似頭部被蚊蟲咬傷，小傷口演變成血液感染才會導致死亡。

根據英國《鏡報》報導，27歲的布爾克（Josh Brooker）於學校放暑假期間去越南旅行，9月3日回到牛頓勒維洛斯（Newton-le-Willows）的希望學院（Hope Academy）教課，卻因身體不適送醫，之後被診斷出肺部感染，隨即被轉往加護病房。當他的情況出現惡化，院方立刻將他轉送到曼徹斯特的懷森叟醫院（Wythenshawe Hospital）。

▼布爾克在臉書更換封面相片，圖中正是越南美麗山景。（圖／翻攝自Josh Brooker臉書）

▲布爾克最終在加護病房過世。（圖／翻攝自Josh Brooker臉書）

長達1個月的治療期間，醫生告知布爾克的家人，造成他血液感染的金黃色葡萄球菌 (Staphylococcus aureus)，可能起因於一處被昆蟲螫咬的小傷，當金黃色葡萄球菌進入血液循環系統後，布爾克的脊椎和肺部附近都佈滿了膿腫。10月1日，布爾克在加護病房中被宣告不治死亡。

布爾克57歲父親詹姆士（James Brooker）回憶兒子剛回國時的情況，當兩人在曼徹斯特機場碰頭後，布爾克就曾經說過自己不舒服，症狀像是普通感冒。詹姆士說他和布爾克都沒有多想，而布爾克去學校教書後情況急轉直下，他接到的下一通電話，布爾克已經在醫院被診斷出感染了。

詹姆士難過表示，兒子是個善良、體貼又溫柔的孩子，而且全身充滿活力，「他趁著學校暑假期間，自己一個人去了越南旅行。回來之後他和我說，這是他這輩子做過最棒的事情。」