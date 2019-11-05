沖天炮緊插屁股縫　蠢男下一秒慘遭「爆菊」！網諷根本腦殘

“I’m just gonna place this device, filled with gunpowder and other combustible chemicals, that when ignited will explode, between the cheeks of my arse...” pic.twitter.com/7VR4YRSEt8 — David Videcette (@DavidVidecette) November 3, 2019

實習記者賴韻如／綜合報導

網路上最近瘋傳一段影片，國外一名男子將沖天炮直直插入屁股縫內，接著請友人幫忙點燃，下一秒沖天炮直接在屁股上引爆，該男當場被「爆菊」，不少網友看完這段影片都忍不住直呼「超愚蠢」、「根本腦殘」。

據《每日郵報》報導，影片中這名白衣男子疑似想靠拍攝搞怪影片走紅，竟決定出奇招，大膽挑戰將沖天炮插入屁股裡並點燃。從影片中可以看到，白衣男和友人在一處民宅的花園內，他褪下褲子光著下身，並將沖天炮直直地插入股溝裡，接著再由一旁的友人將其引燃。

▲蠢男將沖天炮插進屁股縫中並點燃。（圖／翻攝自twitter／@DavidVidecette）



影片過程中時不時傳出大笑聲，整團人似乎都覺得此行為相當有趣，沒想到下一秒沖天炮就爆出炎熱火花，男子疑似受不了這強大的爆炸威力，痛得趕緊向前衝，並將沖天炮甩到地上，沒多久後沖天炮當場爆炸。影片中顯示，該男的臀部明顯遭煙火灼傷，但詳細傷勢為何仍尚未得知。

這段25秒影片一曝光後，立即引起網友熱議，大家紛紛留言痛批，「完全不同情這位白癡」、「好危險」、「現在的人為了想紅，連命都可以不要」、「太蠢了吧」、「根本腦殘」、「超傻眼」。

▲影片最後沖天炮當場爆炸。（圖／翻攝自twitter／@DavidVidecette）



對此，英國民間組織皇家預防事故協會（Royal Society for the Prevention of Accidents）表示，每年11月初英國舉辦篝火之夜（Bonfire Night）的前後4周內，都會至少有1000人因為「煙火」而被送往急診室。該協會表示，建議所有民眾玩煙火時都要注意安全，千萬不要模仿影片中男子的危險行為。