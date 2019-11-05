成大校友陳俊聖、張嘉淵獲總統接見　擔任APEC企業諮詢委員會代表

▲蔡英文總統接見「亞太經濟合作(APEC) 企業諮詢委員會」代表，其中兩位是成大校友陳俊聖（右二）、張嘉淵（左二）。（圖片／翻攝總統府網站）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文11月4日在寓所接見我國「亞太經濟合作（APEC）企業諮詢委員會」3位代表，包括「宏碁股份有限公司」董事長陳俊聖、「台灣大哥大」總經理林之晨與「廣達電腦」技術長張嘉淵，以及陳董事長在ABAC的代理代表「沛爾生技醫藥公司」創辦人林成龍教授，其中陳俊聖、張嘉淵兩位均為成大校友。

宏碁股份有限公司董事長陳俊聖，成大交通管理學系73級，交管系傑出系友，他接任宏碁董事長後，交出漂亮成績單，帶領宏碁浴火重生，搶進電競電腦品牌前3大。

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陳俊聖為成大交管系早期投入企業界的校友，曾教過他的蔡東峻教授表示，陳俊聖個性活潑、熱情，參加社團、樂於與人互動，雖然事業忙碌，但都會把握來台南的機會探視昔日師長、一起餐敘，維繫情誼，讓老師備感溫馨。成大交管系的傳統「交管道義、承先啟後」，陳俊聖事業有成，仍保有此精神，蔡東峻說，多年前擔任成大EMBA執行長時，邀請陳俊聖回校演講，那時他才回國不久，一口就答應，將交管系的傳統表露無遺。

廣達電腦技術長張嘉淵，成大航太系傑出系友。1988年成大航空太空工程學系畢業，取得成大航太系碩士、博士學位。外界多半好奇，航太系出身卻投入電子業，對此他曾經對成大在校學弟妹說過，「學生不應將自己歸類」、「每一天都是需要學習的」。

成大航太系前系主任賴維祥教授指出，與張嘉淵互動過程中發現，他是屬於積極、創新型人士，航太系畢業後進入福特汽車，之後被延攬進入廣達電腦服務，負責研發前瞻研發、策劃及國際合作。大數據、資料庫應用方興未艾，國際大廠許多硬體設備都由廣達供應，身為技術長的張嘉淵佔有重要地位。張嘉淵在事業有成也不忘母校，熱心贊助航太系相關辦活動、捐助獎學金，回校演講等，互動熱絡，對成大的情感由此可見。

蔡英文總統與ABAC代表們就數位經濟的重點課題，包括如何整合科技人才與資源，並運用創意開發具體的商業服務，例如電競產業、智慧醫療、智慧城市與交通等領域廣泛交換意見，也討論如何在商業利益、資訊安全與個人隱私之間求取平衡，以及加速推動相關法規的更新。

蔡英文總統表示，我國在數位經濟領域具備充足人才與技術，期許我ABAC代表善用他們在推動數位轉型方面的豐富經驗，積極在ABAC場域與其他國家分享台灣的努力與成就。台灣的國際處境比其他國家要來得辛苦，所以我們從政府、企業界到公民社會，更要團結合作，一起為台灣找出路。

APEC於1995年成立ABAC，由21個經濟體領袖各自任命3名企業代表組成，以促進亞太地區公私部門在形塑經貿政策過程中的對話與合作，3位代表可各自指定其代理代表。我國ABAC團隊成員另包括林總經理的代理代表「KKday」執行長陳明明。