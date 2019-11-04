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【英語多益通】從智利取消APEC看國際會議關鍵字

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▲智利總統皮涅拉(中)周三宣布，取消舉辦APEC峰會。(圖／達志影像／美聯社)

▲ 智利總統皮涅拉(中)周三宣布，取消舉辦APEC峰會。(圖／達志影像／美聯社)

文／李海碩

2019年的亞太經濟合作會議（APEC，又簡稱亞太經合會），原訂於11月16、17日於智利（Chile）首都聖地牙哥（Santiago）舉辦。但很遺憾地，智利於10月31日宣布由於抗議過多（due to numerous ongoing protests），取消（cancel）了本年度的APEC，且當地也有多處地區被關閉（shut down）。

The canceled flights have influenced at least 400 passengers.
取消的班級至少影響了四百名乘客。

請繼續往下閱讀...

Due to the violent storm, the airport is shut down for 8 hours.
由於強烈風暴，機場關閉八小時。

會議焦點原本包括數位經濟（digital economy）、區域連結性（regional connectivity），以及女性於經濟成長中所扮演的角色（women's role in economic growth）。不過，雖然APEC已宣布取消，我們還是能藉由國際會議的主題，學習相關英文用法與多益關鍵字。

APEC的全名是什麼？

APEC的完整名稱Asia-Pacific Economic Cooperation，其中Asia-Pacific是約定俗成的用法，表示「亞太地區」。Economic是一個形容詞，解釋為「經濟學的」；而economics則是名詞「經濟學」，使用時請記得要加上s，且務必與另一個相關的形容詞economical「省錢的、節約的」區分開來。

The country’s economic growth has fallen to decade-low.
（該國家的經濟增長已掉落至十年最低點。）

The latest car model is quite economical to run.
（最新的車款開起來蠻省錢的。）

Cooperation則是非常典型的字根字。「co-」是「一起」，「operate」是「操作」，「一起操作」自然就成為「合作」了。其他常見的相關單字還有cowork（一起工作，也就是共事），以及collaborate（一起勞動，也就是協作），「labor」即是「勞動」的意思。

Collaboration in the workplace is critical in building a productive organization.
（職場協作對於打造具生產力的組織而言是至關重要的。）

Scientists and experts from all countries are discussing opportunities for future cooperation.
（來自各國的科學家與專家正在商討未來合作的機會。）

「主辦會議」的英文怎麼說？

今年主辦APEC的國家是位於南美洲（South America）的智利，在這裡，「主辦國」的英文說法為hosting country，host原本的意思是「男主人」，「女主人」則是hostess。host若作為動詞，意思則為「主辦；舉辦」。

Tokyo will host the Olympics in 2020.
（東京將會於2020年舉辦奧運。）

而描述會議場地時，英文通常不用簡單的place，而應該使用表達「會場」的專用字venue，這個字也是多益測驗中的超級高頻字。

Reports say that more than 2000 people are packed into the venue.
（據報導稱，超過兩千人塞進了會場中。）

Where is the meeting venue?
（會議場地在哪？）
在APEC中，參與的國家不稱為「會員國」（member country），而以「會員經濟體」（member economy）稱之。但因經濟體不能代表各國在會議中的名稱，所以還會有另一個「APEC中專門使用的稱呼」（name as used in APEC）。例如台灣的經濟體名稱是Taiwan，但在APEC中所使用稱呼為Chinese Taipei；汶萊在APEC中的稱呼則為Negara Brunei Darussalam（Darussalam意思是The Abode of Peace），解釋為「汶萊和平之國」。

I was a member of the badminton club.
（我曾是網球社的成員。）

會議必學的6個關鍵字

當提到國際會議，至少有6個單字是一定要學會的。
1. summit：最高的山峰，所以層峰表示的當然就是高峰會，參與成員都是領導者的會議就是summit。
2. forum：討論會，APEC後方要加上的標準會議稱呼就是forum。
3. seminar：學術研討會。
4. conference：會議，con是「一起」，fer則有bring或carry之意，合在一起就是「會議」。
5. meeting：可以指規模很小的數人會議，但也可以加上annual後用來表示大型的annual meeting（年會）。
6. panel：有特定人選受邀參與討論的座談會，受邀者就稱為panelist（與談人），panelist會輪流接受host/hostess（主持人）或觀眾的提問。

Four panelists share their personal experience with the audience about how to minimize the risks in start-ups.
（四位與談人與聽眾分享他們個人在創業過程中，如何將風險降至最低的經驗。）

【多益練習題】

1. Can you pass me the map? I need to find the _____ of the next session.
(A) schedule
(B) venue
(C) time
(D) key

2. Developing countries often enjoy a lot more _____ growth than developed countries.
(A) economical
(B) economics
(C) economic
(D) economy

解析：
1. 正解為(B)。題意為「你可以把地圖遞給我嗎？我需要找到下一個場次的場地。」前述句子已經提及map，故答案必須是可以從map中找到的資訊。(A)為「行程」，(B)為「場地」，(C)為「時間」，(D)為「關鍵」，故僅有(B)符合語意。

2. 正解為(C)。題意為「發展中國家與已發展國家相較，通常享有更多的經濟成長。」(A)為形容詞「省錢的」，(B)為名詞「經濟學」，(C)為形容詞「經濟學的」，(D)則為名詞「經濟」，要描述「經濟的成長」只能選形容詞(C)。

延伸閱讀》追蹤2019 G7領袖高峰會，學會「會議」的4種用法

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