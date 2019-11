【英語多益通】從智利取消APEC看國際會議關鍵字

▲ 智利總統皮涅拉(中)周三宣布,取消舉辦APEC峰會。(圖/達志影像/美聯社)

文/李海碩

2019年的亞太經濟合作會議(APEC,又簡稱亞太經合會),原訂於11月16、17日於智利(Chile)首都聖地牙哥(Santiago)舉辦。但很遺憾地,智利於10月31日宣布由於抗議過多(due to numerous ongoing protests),取消(cancel)了本年度的APEC,且當地也有多處地區被關閉(shut down)。

The canceled flights have influenced at least 400 passengers.

取消的班級至少影響了四百名乘客。

Due to the violent storm, the airport is shut down for 8 hours.

由於強烈風暴,機場關閉八小時。

會議焦點原本包括數位經濟(digital economy)、區域連結性(regional connectivity),以及女性於經濟成長中所扮演的角色(women's role in economic growth)。不過,雖然APEC已宣布取消,我們還是能藉由國際會議的主題,學習相關英文用法與多益關鍵字。

APEC的全名是什麼?

APEC的完整名稱Asia-Pacific Economic Cooperation,其中Asia-Pacific是約定俗成的用法,表示「亞太地區」。Economic是一個形容詞,解釋為「經濟學的」;而economics則是名詞「經濟學」,使用時請記得要加上s,且務必與另一個相關的形容詞economical「省錢的、節約的」區分開來。

The country’s economic growth has fallen to decade-low.

(該國家的經濟增長已掉落至十年最低點。)

The latest car model is quite economical to run.

(最新的車款開起來蠻省錢的。)

Cooperation則是非常典型的字根字。「co-」是「一起」,「operate」是「操作」,「一起操作」自然就成為「合作」了。其他常見的相關單字還有cowork(一起工作,也就是共事),以及collaborate(一起勞動,也就是協作),「labor」即是「勞動」的意思。

Collaboration in the workplace is critical in building a productive organization.

(職場協作對於打造具生產力的組織而言是至關重要的。)

Scientists and experts from all countries are discussing opportunities for future cooperation.

(來自各國的科學家與專家正在商討未來合作的機會。)

「主辦會議」的英文怎麼說?

今年主辦APEC的國家是位於南美洲(South America)的智利,在這裡,「主辦國」的英文說法為hosting country,host原本的意思是「男主人」,「女主人」則是hostess。host若作為動詞,意思則為「主辦;舉辦」。

Tokyo will host the Olympics in 2020.

(東京將會於2020年舉辦奧運。)

而描述會議場地時,英文通常不用簡單的place,而應該使用表達「會場」的專用字venue,這個字也是多益測驗中的超級高頻字。

Reports say that more than 2000 people are packed into the venue.

(據報導稱,超過兩千人塞進了會場中。)

Where is the meeting venue?

在APEC中,參與的國家不稱為「會員國」(member country),而以「會員經濟體」(member economy)稱之。但因經濟體不能代表各國在會議中的名稱,所以還會有另一個「APEC中專門使用的稱呼」(name as used in APEC)。例如台灣的經濟體名稱是Taiwan,但在APEC中所使用稱呼為Chinese Taipei;汶萊在APEC中的稱呼則為Negara Brunei Darussalam(Darussalam意思是The Abode of Peace),解釋為「汶萊和平之國」。

I was a member of the badminton club.

(我曾是網球社的成員。)

會議必學的6個關鍵字

當提到國際會議,至少有6個單字是一定要學會的。

1. summit:最高的山峰,所以層峰表示的當然就是高峰會,參與成員都是領導者的會議就是summit。

2. forum:討論會,APEC後方要加上的標準會議稱呼就是forum。

3. seminar:學術研討會。

4. conference:會議,con是「一起」,fer則有bring或carry之意,合在一起就是「會議」。

5. meeting:可以指規模很小的數人會議,但也可以加上annual後用來表示大型的annual meeting(年會)。

6. panel:有特定人選受邀參與討論的座談會,受邀者就稱為panelist(與談人),panelist會輪流接受host/hostess(主持人)或觀眾的提問。

Four panelists share their personal experience with the audience about how to minimize the risks in start-ups.

(四位與談人與聽眾分享他們個人在創業過程中,如何將風險降至最低的經驗。)

【多益練習題】

1. Can you pass me the map? I need to find the _____ of the next session.

(A) schedule

(B) venue

(C) time

(D) key

2. Developing countries often enjoy a lot more _____ growth than developed countries.

(A) economical

(B) economics

(C) economic

(D) economy

解析:

1. 正解為(B)。題意為「你可以把地圖遞給我嗎?我需要找到下一個場次的場地。」前述句子已經提及map,故答案必須是可以從map中找到的資訊。(A)為「行程」,(B)為「場地」,(C)為「時間」,(D)為「關鍵」,故僅有(B)符合語意。

2. 正解為(C)。題意為「發展中國家與已發展國家相較,通常享有更多的經濟成長。」(A)為形容詞「省錢的」,(B)為名詞「經濟學」,(C)為形容詞「經濟學的」,(D)則為名詞「經濟」,要描述「經濟的成長」只能選形容詞(C)。

