降低警戒心？網疑吊橋「防護網」不該裝　林務局：還沒定論

▲網友質疑吊橋旁的網子讓民眾可緊戒心降低。（圖／林務局提供）



記者許展溢／台北報導

奧萬大森林遊樂區3日發生2歲兒童掉落慘死，外界質疑吊橋上怎會有這麼大的洞？縫隙原本應是緊密貼合，還是輕輕就可推開？林務局局長林華慶今（5日）表示，吊橋有很多縫隙本來就是正常的，至於到底要多大力才能推開？目前檢方正在偵查。

外界質疑吊橋上縫隙能推開是正常、是原有樣態式也能活動？林華慶說，吊橋有很多縫隙本來就是正常，要看多大力才能推開，即使是有縫隙也應該在合理範圍內，但所謂推開是指「護欄」。

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▲林華慶認為吊橋旁網子拆除，看起來覺得恐怖，要看民眾接受程度。（圖／記者許展溢攝）



林華慶進一步說明，一般吊橋旁邊就是鋼索，空洞很大，當初林管處為了安全特別裝設旁邊的圍欄，而圍欄跟橋板之間會有縫隙，因為結構就是鋼索，但到底是要用多大力？推開多少？檢方正在進行偵查。

另外，有網友質疑，吊橋旁的網狀防護網就算不裝其實是合乎規定，但裝了會讓民眾警戒心降低，未來是否考慮移除？林華慶認為，從事後來看也許是這樣，但林管處原意不是這樣，假設撤除讓大家看起來覺得很恐怖，也要看民眾接受程度，但會再找吊橋專家諮詢，也許會在兩者之間折衷，但目前還沒有定論。

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