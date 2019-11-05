人與自然和諧共生！「花東里山生活特展」今起一連8天在華山

▲「花東里山生活特展」一連8天在華山小客廳登場。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

「花東里山生活特展」今（5日）起一連8天在華山文化創意產業園區華山小客廳登場，以動物、植物、飲食結合設計創意與手作活動，精采呈現花蓮台東共5個部落在地生物多樣性、多元生活工藝、產業及文化特色。

開幕活動由原住民祭司祈福，林務局局長林華慶說，奧萬大森林遊樂區日前發生2歲幼童不幸墜落吊橋，今天開場要為他祈福，並說原本活動想取消，但想想也希望藉此儀式，帶給每一個人平安，並跟男童家屬慰藉，希望他在天之靈能夠快樂。

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▲林華慶說，藉由開場祈福儀式，希望每個人都平安。（圖／記者許展溢攝）



現場展示林務局和花蓮新社、復興、吉拉米代及台東都歷、達魯瑪克共5個部落攜手推動里山倡議的成果，更以這5個部落的故事交織，首次在台北聯合展出，靜態展示融合各部落的生物多樣性、生活中的文化、友善農業、林下經濟、以植物與文物營造的生活空間。林務局表示，盼透過特展，傳遞人與自然和諧共生理念，讓都市的朋友也能認識里山動植物、生活，並理解水梯田復育及文化地景維護的重要性，增進花東部落與都市居民的城鄉交流，為保育扎下更穩固的基礎。

▲展期有5場次DIY活動。（圖／記者許展溢攝）



花蓮林區管理處表示，花蓮新社部落是位於出海口的葛瑪蘭族聚落，上游的復興部落社則由阿美族人組成，為串連起從森林到海岸的生態網絡，林管處邀集兩部落及公私部門加入平台，推動此地區水梯田的友善生產，甚至有族人也因此關心起海洋的珊瑚礁生態，更深化保育意識。

台東林區管理處指出，達魯瑪克是台東唯一的魯凱族部落，這次以羅氏鹽膚木、大葉楠等民族植物的傳統用法開發飲食、生活新產品，發展林下經濟，更推出森林療癒及文化導覽等體驗課程，在傳承傳統智慧同時，帶領外界民眾親近山林。

▲花蓮新社、復興、吉拉米代及台東都歷、達魯瑪克5個部落攜手推動里山倡議成果。（圖／記者許展溢攝）



林務局表示，一連8天的展期有5場次DIY活動，民眾可以現場報名參加（名額有限)，由部落講師帶領學習里山自然素材在生活中的應用，包含香蕉絲工藝、稻草童玩製作、藤編手環、毛線球、籐環鑰匙圈、沙勒竹編織、里山動植物印花樂，展期由11月5日至11月12日止（每天11:00-19:00），歡迎大家把握時間參觀。