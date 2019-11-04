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「入園意外保險費410萬」　2歲童墜奧萬大吊橋慘死…林務局將全面安檢

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▲▼ 2歲童墜落奧萬大吊橋 。（圖／林務局提供）

▲2歲童墜落奧萬大吊橋 。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

鼓勵國人國內旅遊，全台12處國家森林遊樂區12歲以下兒童今年底前入園都免費。時代力量立委徐永明提到，奧萬大森林遊樂區3日發生2歲孩童從大吊橋墜落失去生命，在開放免費入場同時，相關單位是否有想到安全問題。林務局回應，會全面安檢，另外遊客入園有2種保險，確保遊客權益。

農委會主委陳吉仲今（4日）出席立法院經濟委員會備詢，徐永明問，免費政策鼓勵國人國內旅遊，但有沒有想到「安全問題」，因鼓勵大家入場，但安全部分沒同時做到配套，反而增加風險，還有道德風險，要求所有國家森林遊樂區全面盤點。

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▲▼ 2歲童墜落奧萬大吊橋 。（圖／林務局提供）

▲鼓勵國人國內旅遊，今年底前12歲以下兒童到國家森林遊樂區免門票。（圖／林務局提供）

陳吉仲表示，國家森林遊樂區中，只要家長購買門票進入，就含有相關意外保險費用410萬，也就是雖然免費，但入園時會再收取10元保險費。林務局強調，針對森林遊樂區都會再全面安檢。林務局育樂組組長張弘毅進一步說明，只要遊客入園，就直接有2種保險，一為「公共意外責任保險」，還有一項是「團體傷害保險」，主要是針對遊客入園的公共意外，確保遊客的權益。

張弘毅指出，公共意外責任保險，必須要經過保險公司認定，最高可理賠410萬元，理賠對象不限12歲以下年齡限制；但團體傷害保險，最高也保了460萬元，但依照保險法的規定，15歲以下無法進行理賠身故保險，因此，奧萬大男童墜落意外的保險理賠無法適用。

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