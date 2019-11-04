奧萬大吊橋「縫隙超大」　2歲童跌坐墜亡…林務局緊急澄清：是警方撐開的！

▲2歲男童奧萬大吊橋墜亡。（合成圖／翻攝《東森新聞》、民眾提供）



記者柯振中、白珈陽／台中報導

南投奧萬大森林遊樂園區3日傳出墜橋命案，2歲男童從吊橋上墜落山谷，送醫後仍不幸身亡。事件發生後，許多民眾質疑，為何橋與安全網之間的縫隙如此大。對此，行政院農委會林務局4日澄清，警方在事故發生後進行調查，才把縫隙用腳撐開的。

這起事件發生在3日下午1點40分左右，2歲男童與母親在吊橋上手牽手行走時，因為風勢太強，導致橋梁晃動，不慎跌坐在防護網上，從縫隙墜下溪床。

▼2歲男童從奧萬大吊橋墜下，摔在溪床上。（圖／記者白珈陽攝）



事件發生後，警消立刻出動，前往當地搜救，在橋下的溪床尋獲男童，立刻送往醫院急救，但仍沒有挽救男童的性命。

這起事件震驚台灣社會，許多民眾質疑，該座吊橋是否沒有進行安檢，否則怎麼會有這麼大的洞？對此，林務局澄清，昨天事件發生後，警方前往現場調查，用腳將縫隙撐開，才會有報導上的照片。

林務局說明，奧萬大吊橋每月均由巡視人員辦理例行性設施檢視，以及每年3次定期委託專業團隊辦理安全檢測工作，確保設施結構安全，4日已通令各管理處，再針對各森林育樂場域公共設施立即進行全面安檢。

▼2歲男童從奧萬大吊橋摔下溪床，送醫後仍不幸身亡。（圖／民眾提供）



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