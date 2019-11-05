2歲童墜奧萬大吊橋亡　林務局公布全台9座高風險吊橋

▲ 2歲童墜落奧萬大吊橋 。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

南投奧萬大森林遊樂區3日傳出1名2歲兒童從吊橋橋面和鐵絲網隙縫中墜入河床，失去生命。林務局長林華慶今（5日）表示，全台森林遊樂區中有9座吊橋結構，平常就有在安檢，事件發生後，在原有機制外，將分高、中、低風險的公共設施排定時程檢測。

林華慶說，全台18個國家森林遊樂區中有以下9座屬於吊橋結構：

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1、觀霧國家森林遊樂區（檜山巨木步道索橋）

2、富源國家森林遊樂區（富源吊橋）

3、太平山國家森林遊樂區（多望吊橋）

4、太平山國家森林遊樂區（見晴懷古步道吊橋1）

5、太平山國家森林遊樂區（見晴懷古步道吊橋2）

6、 武陵國家森林遊樂區（武陵吊橋）

7、 奧萬大國家森林遊樂區（奧萬大吊橋）

8、 雙流國家森林遊樂區（雙流吊橋）

9、 阿里山國家森林遊樂區（阿里山吊橋）

外界質疑，10月廠商用「目測」方式檢修，林華慶表示，吊橋最重要的就是「結構」，每年都會定檢結構，若結構沒問題，要做的就是目視檢查橋板、木頭有無腐朽，和鋼索、鋼絲有無鏽蝕等，這些很重要的就是用目測，但不是所有檢測都是目測。

事件後林務局提到將全面安檢，林華慶特別說明，平常就有安檢，以奧萬大為例，年度定期檢查有3次委託外部廠商做檢測外，園區同仁至少每2天都會有進行朝巡，不只目測，也會用手搖晃鋼索或去推看看。林華慶強調，現有機制沒有太大問題，但要讓國人更安心，已要求各林管處針對轄區的公共設施，從相對風險性較高的（吊橋）開始調查，也就是分高、中、低風險的公共設施排時程做檢測。

未來是否設施、巡檢都會改變？林華慶說，會去看現有機制的檢測有無需要補強，若沒有就是繼續落實原本機制，也會評估檢查外，有沒有需要其他方式。但他指出，山林間設施本來就比較簡易，不會因為這件事就弄成銅牆鐵壁，因為不合乎國際上規範，也提醒民眾在進行山林活動，要有一定風險意識，基本安全保障政府會提供。

