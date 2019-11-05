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「韓營最大問題」李正皓：韓國瑜缺網路原生意見領袖　館長1人扛10大韓粉YouTuber

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▲▼韓國瑜、館長陳之漢。（組合圖／記者洪靖宜攝、翻攝自飆捍臉書粉專）

▲館長一個人的訂閱數，就扛過10大韓粉YouTuber。（組合圖／記者洪靖宜攝、翻攝自飆捍臉書粉專）

記者林彥臣／綜合報導 

國民黨總統參選人韓國瑜在去年贏得高雄市長時，網路「空軍」是讓他勝選的重要關鍵，但是草協聯盟發喜人李正皓卻分析韓國瑜陣營對於網路側翼的操作完全失敗，現在韓國瑜的網路族群質跟量都大輸，十大韓粉YouTuber的加起來的訂閱數還贏不過一個館長。

李正皓針對韓國瑜的網路策略分析，現在幫韓國瑜操作網路族群的人剩誰？高鈞鈞、文山伯、強強滾、桃園孫先生，就是這些根本沒人聽過的東西，可是站在韓國瑜對立面的YouTuber有誰？館長100萬支持者、蔡阿嘎200萬的支持者、博恩夜夜秀80萬的支持者。

李正皓指出，十大挺韓YouTuber列出來，包含韓國人、陳清茂、高雄林小姐、高鈞鈞等等，加起來不過78萬訂閱數，館長一個人就81萬訂閱數，要怎麼比，「比質也比不過、比量也比不過」，在年輕人選票韓國瑜要怎麼打？

李正皓還分析，韓國瑜找來的是一群素人，沒有政治經驗也沒有網路操作經驗來當他的側翼，高鈞鈞怎麼崛起的？是6月8日花蓮造勢時被媒體捕獲的，因為當時說韓國瑜的支持者都是老人，沒有年輕人支持他，所以開始捧她；杏仁哥是因為在韓國瑜造勢場合違法擺攤被開單，宣稱迫害被捧出來的；強強滾是麥克風手，也不熟悉網路怎麼操作，現在這些人變成韓國瑜最主力的網軍部隊。

▲▼李正皓分析，館長有自帶健身迷的流量，所以蔡英文才能突破同溫層。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲李正皓分析，館長有自帶健身迷的流量，所以蔡英文才能突破同溫層。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓認為，這些人當YouTuber當然沒有問題，但是他們非網路原生意見領袖，這些人都是「寄生韓國瑜」沒有自帶流量，什麼是網路原生意見領袖，舉例像是館長就自帶健身迷、軍警迷的流量，蔡阿嘎會有小朋友、婦女的流量，博恩夜夜秀會有知識學生流量，政治人物跟網紅結合要的就是「自帶流量」這一塊，才能走出同溫層，這是操作選戰的基本邏輯。

李正皓指出，反觀十大韓粉YouTuber是寄生韓國瑜，他們的粉絲跟韓粉100%重疊，所以韓國瑜粉絲有多少人，高鈞鈞粉絲就有多少人，所以在政治這一塊，只能吃韓粉，這就是韓國瑜陣營策略最大的問題。

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