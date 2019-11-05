台大電機碩士當保險員　陳良基嘆「很可惜」：學校要幫畢業生

▲科技部長陳良基坦言，畢業生未能發揮所學所長，很可惜。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨立委蔣乃辛4日質詢時，提到台大電機研究所碩士、師大機械研究所碩士畢業後選擇從事保險業務員。對此，科技部長陳良基回應，他覺得很可惜，學校應該協助畢業生發揮所長。

世新大學社會心理系主任詹昭能近日在臉書發表「台大電機研究所與師範大學機械研究所碩士畢業選擇從事壽險業務員，意外嗎？」一文，點出台灣高等教育應該思考「為何而戰？為誰而戰？」因為台灣沒有協助孩子探索自我及未來職涯發展姓的有效機制，所以無論學校教育或家庭環境，都是全憑考試分數決定孩子的去向。

▲世新大學社會心理系主任詹昭能。（圖／世新大學）

詹昭能以朋友鄰居家的2個孩子為例，「兩兄弟一個是台大電機研究所的碩士畢業，另一個是師範大學的機械研究所的碩士畢業，結果現在兩個都在保險公司當業務員拉保險，朋友覺得很吃驚，怎麼會這樣？」

原來，兩兄弟都曾去電機工廠工作，但覺得薪水不高，又要輪夜班，加上不喜歡像黑手工人一樣全身髒兮兮，最後不滿老闆及工作內容，所以選擇保險業務，現在天天能跟美女談話、喝咖啡聊天，覺得非常滿意。

詹昭能強調，上述這個例子不是貶低保險原專業，相反的，壽險業務員是很棒的職業，身邊很多親友都做得很成功，畢竟能邊交朋友邊賺大錢，何樂而不為？ 但他和朋友要探討的是，一個高中職畢業生就能做得很好了，又何必那麼累，讀到台大、師大碩士畢業才去做？台灣高等教育「為何而戰？為誰而戰？」

詹昭能說，事出必有因，關鍵就是台灣從來沒有協助、輔導孩子探索自我（潛能）及職涯發展性向，也沒有的有效機制與資源，全憑考試分數決定他們的去向。或許108新課綱看起來會更好，但強調跨領域解決日常生活問題的素養教育，理想雖崇高，資源卻沒到位，所謂的「學習歷程檔案」也只是紙上談兵，倉促上路註定迎來失敗結局。

▲國民黨立委蔣乃辛。（圖／ETtoday資料照）

立法院教育及文化委員會4日審查科技部預算時，邀請部長陳良基列席備詢，其中人才培育更成為焦點。蔣乃辛以媒體報導詹昭能撰寫一文為例，指學校培育眾多高階科技人才，但有許多人畢業後選擇非所學專長的工作，質疑過去做法有所不足，才會發生類似的情況。

陳良基答詢，放眼國際眾多名校，對於學生畢業走向都掌握得非常清楚，也會幫助學生走出校門後發揮所長，盼國內學校對於博士生、研究所學生能有類似職涯支援的機制，「學校不能只是培養完，就丟出去不管。」

陳良基表示，科技部會先從博士生下手，提供方案讓幾個學校先嘗試，希望帶起基礎，否則這些高階人才未能發揮所學所長，「真的很可惜。」

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