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防止秋行軍蟲疫情擴大　黃偉哲：請農友加強巡查即時通報防治

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▲台南市政府召開「秋行軍蟲緊急防治會議」，各單位共商因應對策。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府召開「秋行軍蟲緊急防治會議」，各單位共商因應對策。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市二期作及裡作玉米正值秋行軍蟲肆虐，台南市長黃偉哲在10月份第一時間即動支墊付款給農業局運用，農業局11月4日邀集防檢局、農糧署南區分署、台南區農業改良場及各區公所，召開「秋行軍蟲緊急防治會議」，黃偉哲呼籲請農友加強田間巡查並即時通報防治。

4日舉行的「秋行軍蟲緊急防治會議」，各單位共商因應對策，一致認為加速通報為害地段鑑定工作為首要工作，經鑑定確診為害之地段，爾後毗鄰農地再有新增案例，農民向區公所通報後，即可領取防治藥劑進行防治；除藥劑發放外，農業局並督促各區公所針對2019年2期作申報休耕農地加速完成翻耕查核工作，杜絕秋行軍蟲繁殖溫床。

農業局表示，目前秋行軍蟲防治仍屬第2階段強制噴藥，防治藥劑與第1次施藥工資由政府負擔，農業局選用有「18.4％剋安勃SC」及「11.7％賜諾特SC」等藥劑，供農民輪替使用，避免秋行軍蟲產生抗藥性；針對種植有機玉米的農民，農業局另提供「48.1％蘇力菌WG」或「54％鮎澤蘇力菌NB-200 WG」供農民防治使用；農民如有農藥代噴需求，各區農會亦有提供代噴業者媒合服務，歡迎有農藥代噴需求的農民廣為利用。

農委會動植物防疫檢疫局表示，經委託4所大學植物醫師團隊執行緊急防治藥劑藥效試驗，結果證實在正確使用情況下，公告藥劑均有良好防治成效，農業局再此呼籲農友加強田間巡查，發現有秋行軍蟲蹤跡即早通報，正確防治，才能有效控制疫情。

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