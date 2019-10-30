濕搓沖捧擦守護學童對抗腸病毒　黃偉哲：宣導正確洗手5步驟

▲濕搓沖捧擦守護學童對抗腸病毒，台南市長黃偉哲宣導正確洗手5步驟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為避免開學後，學童間易使腸病毒傳播，市府30日上午於安平區新南國小附設幼兒園，舉辦預防腸病毒宣導活動，由市長黃偉哲親自宣導正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，呼籲全體家長及小朋友於「遊戲後」、「吃東西前」、「回家後」、「接觸幼兒前」及「上廁所後」一定要確實洗手，杜絕腸病毒上門。

黃偉哲表示，預防腸病毒最好的方法就是勤洗手，希望透過示範活動，養成小朋友良好的洗手習慣，並落實成為日常生活的一部分，守護自己與他人的健康。針對目前台南市疫情，黃偉哲也說明，天氣雖已慢慢變冷，但每週依然有1千多人因腸病毒赴醫就診，可見腸病毒還在流行期間，仍需戒慎恐懼。

黃偉哲指出，台南市2019年以來有6例腸病毒感染併發重症個案，但在衛生局及各方努力下，沒有再增加新的重症案例，請各位老師、學生及家長們不可掉以輕心，仍要加強宣導正確校園腸病毒防疫觀念。

今日活動由新南國小幼兒園的洗手舞表演揭開序幕，市長黃偉哲、衛生局長陳怡、教育局長鄭新輝特別擔任洗手大使，議員呂維胤、沈震東也到場參與，共同教導學童正確的洗手方式，亦針對環境消毒，親自示範「500PPM稀釋漂白水」泡製方法（市售家用含氯漂白水100CC，加入10公升的清水），與小朋友一同擦拭桌子。

腸病毒大多集中在夏季發生，因此每年進入4月，就是防疫的重要的時期。衛生局表示，國內腸病毒疫情下降，已過高峰但仍在流行期，目前腸病毒71型還持續於社區活動，因此希望透過宣導防疫基本功的活動，再次提醒家長或幼兒照顧者不可輕忽腸病毒威脅，務必加強居家、學習環境的清潔消毒，並落實正確勤洗手，家中孩童如有身體不適的狀況，應儘速就醫，並請假在家休息至康復，落實「生病不上學」的防疫觀念。

衛生局呼籲，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應設法與其他幼兒隔離，減少接觸，以降低交叉感染的機會，另，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒之嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療，以免錯失治療黃金期。