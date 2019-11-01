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台南提前「超級星期六」藍綠大拚場　黃偉哲籲雙方支持者冷靜

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▲台南市警局長周幼偉表示，2日的藍綠造勢活動，維安比照上次韓國瑜市長造勢場合辦理，已做好萬全準備。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局長周幼偉表示，2日的藍綠造勢活動，維安比照上次韓國瑜市長造勢場合辦理，已做好萬全準備。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對11月2日藍綠造勢場合維安情形，台南市長黃偉哲除呼籲雙方支持者冷靜，避免過激行為外，同時指示台南市警局要確實做好維安，包括參選人隔離防衛圈範圍，他說尊重警方專業，務必讓現場維安工作滴水不漏。

黃偉哲市長表示，上次韓國瑜市長被不同意見者丟雞蛋，他感到非常遺憾，雖然沒有真正發生受傷與意外，但類似事件已不容許再次發生。他呼籲藍綠支持者都必須冷靜，參選人是需要選票，支持者過激行為，對選情並沒有加分。黃偉哲市長希望民眾自制、冷靜，不要逞一時之快，大家一起維護選舉秩序的平和，才能成為民主政治的表率。

台南市警局長周幼偉表示，2日各警察人員都加重勤務，比照上次韓國瑜市長造勢場合辦理。周幼偉局長表示，黃偉哲市長相當重視台南各造勢場合維安，指示警局將把警衛勤務做好，絕不能再發生暴力事件。從上次突發事件後，警局也擴大警衛圈，針對藍綠雙方重要警衛對象，保護他們不會受到暴力侵害，包括蒐證人力、防衛人力都會增加，這部分警局已做好萬全準備。

台南市警局表示，針對11月2日總統蔡英文及國民黨總統參選人韓國瑜先生至台南市參加活動，市警局會全力收集各項維安情資，因應各項狀況妥適規劃安維警力，確保各活動順利進行及人員安全，另對於活動周邊道路交通，除派遣交通疏導警力，亦會運用民力協助交通疏導，維持道路交通順暢並維護市民行的安全。

據了解，民進黨台南市立委林俊憲與總統蔡英文聯合競選總部於11月2日上午9時許，在台南市中西區永華路一段與中華西路口（家樂福旁）舉辦成立大會，除蔡英文總統外，前行政院長賴清德也會站台輔選，這是民進黨初選後首度蔡賴有機會「合體同框」的造勢活動，令綠營士氣大振。

同一時間，參選台南市立委的前國民黨主席洪秀柱，在台南市東區中華東路二段323號舉辦洪秀柱競選總部成立茶會，國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、國民黨總統參選人韓國瑜，都會到場站台力挺柱柱姐，藍綠陣營大咖齊聚台南大拼場，相關維安問題正考驗台南市警方的處置能力。
 

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