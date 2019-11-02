快訊／金防部士官休假高雄租屋墜樓亡　9樓墜落血濺滿地

▲金防部士官高雄墜樓亡。（圖／地方中心翻攝）



記者柯振中／高雄報導

高雄市三民區2日發生士官墜樓案，在金門防衛司令部服役的蔣姓士官下午被鄰居發現，倒臥在建國二路附近的巷弄，送醫後仍宣告不治。警方調查後發現，蔣姓士官休假回到高雄的租屋處，從租屋處9樓墜落，不幸身亡。對此，陸軍金門防衛指揮部表示，警方通報單位知悉後，全案刻由高雄市警局長明派出所調查中。

這起事件發生在2日下午3點多，蔣男跑到高雄租屋處的9樓，隨後墜樓身亡。附近鄰居聽到一聲巨響，向外看去，發現一名男子倒臥在血泊，立刻嚇傻報警。

▼金防部士官高雄墜樓處。（圖／地方中心翻攝）

警消接獲通報，緊急趕往現場，將蔣姓男子送醫急救，搶救後蔣男仍不幸身亡。警方前往蔣男的租屋處調查，沒有發現任何遺書，詳細事發原因，仍待進一步釐清。

陸軍金門防衛指揮部表示，所屬蔣姓士官休假期間，2日下午於高雄市三民區租屋處墜樓身亡，金防部對本案表達遺憾與不捨，於第一時間已指派高階幹部前往協處；後續除配合檢警釐清案情，並將協助家屬辦理治喪等事宜。

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▼金防部士官高雄墜樓處。（圖／地方中心翻攝）



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