獨／遙控飛機爆頭濺血！2歲兒撕裂痛哭「我要媽媽」　目擊女心痛還原死亡現場

記者趙蔡州／採訪報導

台南市35歲林姓女子2日下午與家人前往屏東墾丁龍磐公園遊玩，不料被一名美籍男子射出的滑翔機撞擊，當場頭骨破裂、血濺滿地失去生命跡象。一名目擊者Y女悲傷說，當時她碰巧經過現場，小孩在一旁哭得撕心裂肺，畫面讓人相當鼻酸。

目擊者Y女向《ETtoday新聞雲》透露，事發時她在龍磐公園內欣賞風景，準備走出去時才經過意外現場，儘管沒有目擊意外發生的瞬間，她仍看見現場倖存的孩子痛哭的模樣，「一旁的小孩哭得撕心裂肺，我要媽媽……」，讓人看得相當難過，「願死者安息。」

▲林女被遙控飛機砸中頭部後，頭骨破裂、流血不止身亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，國際遙控機協會在墾丁國家公園申請國際遙控滑翔機比賽，從2日開始一連3天在龍磐公園舉行，當時57歲美籍男子疑似操控不當，才導致飛機墜落撞上林女。林女被重達2公斤遙控機衝撞，頭骨破裂且血流不止，甚至把人行棧道染紅，當場失去生命跡象。

▲遙控滑翔機重達2公斤，高速撞上林女後當場粉碎，可見撞擊力道之大。（圖／記者陳崑福翻攝）

事件發生時，林女手上還緊緊抱著2歲兒子，救難人員初步檢視意識清醒，但頸部有15公分撕裂傷，送往醫院後縫8針後沒有大礙。警方表示，這是第一次接獲遙控飛機砸死人案件，美籍男子及遙控機協會理事長已帶回偵辦，全案將朝過失致死及傷害偵辦當中，詳細事故原因仍在進一步調查。

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