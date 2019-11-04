假冒他人身分「網上幫訂火車票」　代購男判3月緩刑2年

▲陳男上網冒用他人身分證字號代購火車票，基隆地院判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，緩刑2年。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／基隆報導

陳姓男子專門在網路上幫民眾代購火車票，2018年底接獲劉姓男子訂單後，竟冒用曾姓男子身分證號在網上訂了3張車票，但因車票訂錯，不符合劉男需求，雙方發生糾紛，事情鬧到警局後全案才曝光。基隆地院審後認定陳男觸犯偽造私文書罪，判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，緩刑2年。全案仍可上訴。

陳男在網路上PO文接單提供代買火車票服務，2018年底劉男看到該訊息後，便請陳男幫忙買3張火車票，不料最後拿到票時發現訂錯，氣的找陳男理論，雙方吵得激烈還因此鬧上警局。後續檢方在調查時，意外發現陳男訂購火車票時並不是使用自己的身分證號，他假冒曾男身分下去訂購，而曾男完全不知情。陳男被發現當下即刻坦承犯行，表示自己一直以來都是使用曾男身分證字號，上網幫民眾代購火車票。

法官審後認為，陳男冒用他人身分訂票已觸犯偽造文書罪，但考量他犯後坦承犯行，態度還算誠懇，又訂購張數僅3張，損害他人權益尚屬輕微，也沒有造成被害人財產實際上的損失，判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，給予緩刑2年。

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